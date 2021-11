El Foro Económico constata la pujanza de Galicia al gobernador del Banco de España

Miembros del Foro Económico de Galicia, encabezados por su presidente, Emilio Pérez Nieto, y su director, Santiago Lago Peñas, han mantenido hoy un encuentro con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La sesión, que ha tenido lugar en Santiago de Compostela, ha finalizado con una comida de carácter privado a la que se ha sumado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el vicepresidente económico, Francisco Conde, o los conselleiros de Facenda, Miguel Corgos, y Medio Rural, José González.

El encuentro con el gobernador del Banco de España fue muy positivo para ambas partes. Hernández de Cos explicó cómo se ve la coyuntura económica a corto y medio plazo, incidiendo en las oportunidades y desafíos a los que se enfrenta. Por su parte, los miembros del Foro Económico le transmitieron su percepción de la coyuntura, las particularidades de la estructura económica de Galicia y las diferencias en la reacción a la pandemia, así como su vigor en la reactivación económica.

Inauguró la sesión el presidente del Foro, Emilio Pérez Nieto, quien recordó como hace once años, junto a Lago, arrancaban la aventura de constituir un foro que es ya una herramienta vital para el análisis de la situación socioeconómica de Galicia.

Cedió la palabra al presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, quien defendió cómo Galicia resistió, tal y como previeron sus servicios de estudios en contra de muchos otros, mucho mejor el impacto de la pandemia, tanto sanitario como económico. Puso en alerta sobre los riesgos por las escaladas de precios, defendió el potencial gallego en los cambios de las cadenas productivas a escala mundial, y en cuanto a la banca, afirmó que en esta crisis no fue el problema, sino la solución.

Ligado al ajuste de redes de oficinas por los cambios en el modelo financiero (el sector cerró en España un 20 % de sus oficinas desde 2018–, cada vez más influido por la digitalización, apuntó que Abanca presta servicios en 131 concellos rurales, donde de ellos poco más de la mitad tienen centros de educación secundaria, y apenas el 15 % oficina de Correos. ¿Su esfuerzo? En la mitad de municipios de España no haty oficina bancaria, un porcentaje que se reduce al 12 % en la comunidad gallega.

Escotet demandó exprimir los fondos Next Generation y ofreció toda la capacidad de Abanca para ayudar en esta labor al empresariado.

A continuación, el director del Foro Económico presentó alguien que quiere y respeta, como confirmó al leer el mensaje de Twitter con el que dio bienvenida a Hernández de Cos cuando en 2018 se supo su nombramiento: vino a decir que era el perfil y el profesional perfecto para el cargo. Le transmitió que en un Estado de las autonomías como el nuestro aquí en Galicia hay gente que piensa tan bien como en Madrid –la capacidad analítica del Foro es el ejemplo– y le invitó a aprovechar el feedback con las decenas de empresarios, académicos, políticos y periodistas presentes en el acto en la compostelana Finca 13 Pinos.

Tras aceptar ese reto, asegurando que le encanta aprender de los contertulios, en su conferencia ‘La economía española. Perspectivas y retos pendientes’, el Gobernador del Banco de España realizó un viaje sobre el proceso de recuperación actual, que cree aún incompleta y sometida a riesgos. A los derivados de la evolución de la pandemia, añadió los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y las presiones inflacionistas por el encarecimiento de la energía.

Ante este escenario, dijo, es clave el papel de las políticas económicas para afianzar la recuperación. Instó a corto plazo a evitar una retirada prematura de las medidas de apoyo monetarias y fiscales, si bien hay que focalizar estas últimas y habilitar un programa de consolidación a medio plazo para domar el déficit. Recetó una ambiciosa agenda de reformas estructurales que potencien el crecimiento y la flexibilidad de la economía para afrontar con éxito un periodo en el que la economía, internacional, española y gallega, sufrirá importantes transformaciones.

Hernández de Cos demostró que pasó por el mundo de la docencia. Que es didáctico al extremo, y que sabe adaptar su discurso a cualquier tipo de público, para que resulte asequible desde para el catedrático al que no pasó de la educación primaria o secundaria. El caso es que lanzó varios avisos a navegantes: el primero, ligado a la evolución de los precios. Las estimaciones de los expertos de la entidad anticipan que, tras tocar techo, volverán a normalizarse. La labor de los bancos centrales aquí en Europa es, “a medio plazo”, que no sobrepase el 2 %. Y lo curioso es que en la actualidad, pese a puntualmente rozar el 5 %, las medias no llegan a ese dos por ciento.

Por ello recomendó que en las negociaciones de convenios colectivos se tenga eso en cuenta, para evitar subidas de salarios niveles que propiciarán que se mantenga la espiral inflacionista: como la gente cobra más, los precios suben en respuesta.

Lanzado este mensaje a la parte sindical de los agentes sociales, a los patronos le tocó recibir otro aviso a navegantes: “Siempre digo que hay que matar bien a las empresas cuando dejan de ser viables, tienen que morir. No tiene sentido mantener de forma artificial empresas zombis”. Porque haberlas, como las meigas, haylas.