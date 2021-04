El futuro de la comarca de Ferrol abre un nuevo frente de batalla

En el tablero político gallego se abre un nuevo frente de batalla que viene a sumarse al futuro tras el final del estado de alarma, el recurso de inconstitucionalidad de la Lei de Saúde de Galicia, o la reclamación reiterada por parte de la Xunta de los 200 millones de euros que el Gobierno central le debe a cuenta de la liquidación del IVA de 2018. El futuro de la comarca de Ferrolterra tensará y agrietará las relaciones entre la Xunta y el Ejecutivo central, con la oposición exigiéndole a Feijóo que deje de mirar hacia otro lado y asuma sus competencias en materia industrial y económica.

MENOS ESCAPISMO, MÁS RESPONSABILIDAD. Todos tienen muy claro por dónde debe pasar el futuro de Ferrol y su comarca, en estado crítico en estos momentos. No obstante, los partidos no se ponen de acuerdo en quién debe llevar la voz cantante. El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, reivindicó la labor realizada por el gobierno que lidera Alberto Núñez Feijóo y cargó contra la gestión que hace el de Pedro Sánchez. Tellado reclamó el “apoio do Goberno de España ao pacto de estado sobre Ferrolterra, para resolver os problemas dunha comarca abandonada dende a chegada de Sánchez ao goberno”. El conservador lamentó la “falta de traballo nos asteleiros” y puso como ejemplo la pérdida de proyectos como las fragatas F110.

Así, Tellado aseguró que “Ferrol é a cidade que máis depende do Goberno central e menos da Xunta”, e instó a todas las administraciones a participar en el pacto de estado en el que se trabaja desde la Xunta de Galicia. “O futuro de Ferrol depende de todos”, sentenció.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Desde el BNG, su portavoz nacional, Ana Pontón, repartió responsabilidades entre la gestión de los ejecutivos central y autonómico. La líder de la oposición afirmó que “Feijóo esconde a súa responsabilidade na situación crítica da comarca, que non só depende dos barcos, tamén de que non peche a industria e que haxa reactivación”.

En esta línea, agregó que el presidente gallego “deriva toda a responsabilidade cara o estado cando el ten competencias en industria”. Por eso, zanjó: “Fan falta menos titulares de prensa e máis compromisos concretos coa comarca, no DOGA en no BOE”.

En el PSdeG tampoco pudieron ocultar su incredulidad. El presidente de la formación, Xoaquín Fernández Leiceaga, ironizó haciendo suya una de las críticas más habituales de Feijóo: “Enterarnos da proposta pola prensa non parece a mellor fórmula. Sería máis sensato establecer unhas liñas básicas coa oposición. Este titular queda ben, pero non da para nada máis”.

En la misma comparecencia, el diputado Pablo Arangüena aseguró que “todos somos conscientes dos problemas que hai”, pero señaló que “o problema é que Feijóo xa di que o pacto ten que levalo adiante pricipalmenmte o goberno do estado”. Arangüena también recordó que “a competencia de políticas industriais e de promoción económica é exclusivamente da Xunta”, y a renglón seguido remarcó que es el Gobierno autonómico “quen ten que liderar este pacto”. “O que pasa en Galicia depende da Xunta, pero está en estratexia de escapismo”, agregó, antes de reclamar que presenten “porpostas concretas”.

ESTADO DE ALARMA. En la ronda de comparecencias ante los medios de comunicación se volvió a hablar del inminente final del estado de alarma y del futuro tras el 9 de mayo. Caótico desde el punto de vista de los populares. Perfectamente viable para los socialistas. En el BNG son más cautos. “Haberá que ver as ferramentas”.

Tellado no escatimó en calificativos para hablar de la gestión del Gobierno central y del papel del PSdeG. Se refirió al “esperpento do socialismo galego por defender a xestión socialista da pandemia, que é indefendible”, y cargó de forma insistente contra su portavoz, Gonzalo Caballero.

El portavoz popular en el Parlamento defendió la Lei de Saúde de Galicia y criticó el rol del PSdeG. “Si houbo alfo peor que a xestión da pandemia, foi a actuación lamentable do PSdeG de Caballero, que non deixou de aplaudir a Sánchez, e non tivo coraxe nin decencia para criticar os erros”. “Son igual de culpables, están máis preocupados polo ecuro futuro político de Caballero e dos postiños repartidos cos nacionalistas nas deputacións e concellos que de colaborar coa Xunta, espetó.

En un acto en A Coruña, Caballero incidió en la importancia de evitar cometer errores en la desescalada que puedan complicar la cuarta ola, y pidió “cooperación”. El socialista reiteró que “o estado de alarma foi unha ferramenta fundamental”, y le recordó a Feijóo las críticas vertidas en el mes de noviembre, cuando vaticinaba que sería “demoledor” para la Navidad y la Semana Santa.

En un contexto en el que avanza la vacunación, “é fundamental a cooperación e a colaboración” para “afrontar a desescalada cos instrumentos xurídicos existentes”. En este punto, volvió a decir que “a Xunta cometeu un erro, un tic autoritario, e unha imprudencia cando aprobou, co rodillo do PP, unha Lei de Saúde que o Tribunal Constitucional frenou”. Caballero remató pidiendo a Feijóo “que deixe de retorcer, tensionar e complicar” y que aclare si apoyaría una prórroga del estado de alarma.

Para Ana Pontón hay grises entre el blanco y el negro. Así, remarcó que “se fose necesario” estudiarían un apoyo a la prórroga del estado de alarma, ya firmó que “non é desbotable” una situación en la que legisle con normas que permitan tomar decisiones concretas para “non vivir nun estado de alarma permanente”.

FONDOS IVA. La música de los 200 millones que el Estado le debe a Galicia por la liquidación del IVA de 2018 ha vuelto a sonar con fuerza por la sentencia favorable a Castilla y León por el mismo motivo.

Tellado comentó que “Sánchez decidiu furtarlle a Galicia 200 millóns de eurs que poderían adicarse a combatir a pandemia. É un goberno moroso”. Además, cargó contra PSdeG y BNG: “É lamentable que a oposición galega negue a maior. O PSdeG defende a Sánchez por riba de todo e de todos. O BNG é cómplice necesario. Son sectarios antes que nacionalistas.

APOYO DEL PPDEG A AYUSO. Preguntado por las elecciones madrileñas, Tellado deseó “toda a sorte” a Isabel Díaz Ayuso, “que demostrou ser a presidenta que Madrid necesita”. Sobre la falta de implicación de Feijóo en la campaña de Madrid, respondió con ironía: “Ninguén pregunta por qué Caballero non participa na de Gabilondo. Seguro que sería útil para explicarlle como se perden unhas eleccións e se é terceira forza política”.