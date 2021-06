El gallego Emilio Froján alza Velca hacia lo más alto

La marca española Velca, que tiene poco más de un año de vida tras haber sido fundada por el gallego Emilio Froján, natal de Caldas de Reis, ya hace historia al ser la que más ciclomotores eléctricos matriculó durante el pasado mayo.

Frente a grandes competidores como Peugeot, Piaggio o Rieju, Velca superó todas las expectativas matriculando en su conjunto 38 ciclomotores eléctricos de los 342 matriculados el mes anterior, convirtiéndose en la marca más potente en todo el país con una cuota de mercado del 11,2%. “Algo increíble”, indica el propio Froján, ante la juventud del proyecto que dio a luz.

No obstante, eso no es todo, pues además Velca entró en el top 10 del ranking de marcas que más ciclomotores (no solo eléctricos) matricularon durante ese periodo, siendo asimismo la única de España, en este caso de ciclomotores eléctricos, que está presente en el citado listado.

En este sentido, se posiciona en el octavo lugar de la tabla, por delante de marcas como Sunra y Surron, que completan la cola del listado, pero por debajo de algunos potentes “buques insignia” como lo son los citados Peugeot (primero), Piaggio (de segundo), Rieju (tercero), Kymco (cuarto) y SYM (quinto).

“Los scooters y ciclomotores eléctricos de Velca se caracterizan por ofrecer un diseño clásico para una movilidad práctica, sin emisiones y con baterías extraíbles” que pueden cargarse en todos los enchufes domésticos, indica asimismo el fundador de Velca en un comunicado, destacando que también “cuentan con sistema de conectividad” y “una amplia red de servicio postventa que alcanza a todas las provincias” del país.

EL MERCADO DEL CICLOMOTOR ELÉCTRICO EN ESPAÑA. Cabe destacar que las matriculaciones de ciclomotores eléctricos a particulares y empresas experimentaron un crecimiento del 249% respecto al 2020 lo que convierte a dicho vehículo en uno de los mayores protagonistas del nuevo paradigma de la movilidad urbana. De hecho, desde el año 2016, el mundo eléctrico de las dos ruedas ha crecido un enorme 790%.

Con las recientes limitaciones a los turismos en el centro de las ciudades, las nuevas formas de circulación sostenible se abren paso a velocidad de vértigo. Sobre las matriculaciones de motocicletas eléctricas, la española Silence también ocupa el primer lugar superando a otras marcas como SuperSoco o BMW.