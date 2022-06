El gasoil supera también los dos euros y cuesta 70 céntimos más que hace un año

Depósito en la reserva. Toca repostar. Sablazo para el bolsillo y 100 euros menos, como mínimo, en la cuenta. Eso es lo que pasa por la mente de todos los ciudadanos que cada día cogen su coche para desplazarse hacia el trabajo y para volver a casa, usándolo cada vez menos en el tiempo libre, porque las cuentas no salen. Artículo de lujo dicen que es un coche, pues se paga un 21 % de IVA por él. ¡Y tanto que es artículo de lujo! Con el litro de combustible superando ya los dos euros no hay quien haga uso de un vehículo si no es por estricta necesidad.

Los prometidos 20 céntimos de subvención por litro repostado concedidos por el Gobierno hace tan solo dos meses sirvieron para calmar los ánimos durante la peor crisis de transportes que se recuerda en la historia de España, pero el encarecimiento de las petroleras ha vuelto a hacer saltar todo por los aires. No hay parón como en aquel momento, pero sí una subida generalizada de precios de todos los artículos que se transportan por carretera, la mayoría de los fabricados, el 99 %.

A día de hoy el coste medio del litro de gasolina en Galicia se sitúa en los 2,139 euros por litro. Hace un mes, el 6 de junio, estaba a 1,906 euros por litro. Esto supone que en treinta días el coste ha subido nada menos que veinte céntimos. Pero, más alarmante resulta si tenemos en cuenta que hace tan solo una semana, el pasado martes, el precio del litro de gasolina estaba a 2,028 euros por litro, acababa de superar el umbral de los dos euros. En siete días ya se ha encarecido más de 10 céntimos, es decir, en la última semana se ha encarecido la mitad de la suba total de todo este mes.

La situación es tan alarmante que, de seguir así, a final de mes podríamos estar hablando de un coste del litro de gasolina entorno a los dos euros y medio (2,472 euros por litro). El consumidor, con la subvención de 20 céntimos por litro pagaría 2,272, pero cabe recordar que precisamente es a final de mes, el 30 de junio, cuando termina el decreto de medidas anticrisis del Gobierno, aunque se prevé su renovación.

Renovación que ya no parece suficiente, sino que se hace necesario, al ritmo que están subiendo los precios y bajando los bolsillos de los consumidores, incrementar sus cuantías o establecer techos de precio. Y es que el gasoil, aunque en menor medida, también sigue una insostenible tendencia ascendente. En concreto, en estos momentos el litro de gasóleo A repostado cuesta 1,969 euros por litro de media en Galicia, ya en el umbral de los dos euros.

Hace un mes, cabe recordar, este tipo de combustible era más caro que la propia gasolina, estaba a 1,937 euros el litro. Pero a mediados de mayo experimentó una brusca caída, cosa que no sucedió con la gasolina, que siguió subiendo ininterrumpidamente. Aún así, en los últimos treinta días se ha encarecido el litro unos tres céntimos. Parece poco, pero eso es gracias al descenso de mediados de mes, pues centrándonos en lo sucedido la última semana, el pasado martes costaba el litro de gasoil 1,882. En siete días, por tanto, subió ocho céntimos.

Ahora bien, si estas cifras hacen temer lo peor: un final de mes donde llenar un depósito de gasolina o gasoil de 50 litros podía suponer un desembolso de prácticamente 125 euros sin ayudas y de 115 con ellas; más dramáticas resultan cuando se echa la vista atrás un año. En junio de 2021 ni la gasolina ni el gasoil superaban el euro y medio, estando ambos muy por debajo.

En concreto, el litro de gasolina hace un año se pagaba a 1,385 euros. Desde entonces, se ha encarecido la friolera de 75 céntimos. Por su parte, el litro de gasoil estaba en 1,255 euros. La subida en este caso fue de 71 céntimos. Es decir, ambos combustibles experimentaron un crecimiento de costes de más de 70 céntimos por litro repostado. En otras palabras, con 20 euros antes llenabas casi 16 litros y ahora te da para poco más de 10. Si la regla dice que por lo general un coche consume de media un litro por cada doce kilómetros, veinte euros antes te daban para ir, volver y volver a ir de Santiago a A Coruña, y ahora te dan para ir, pero ya no para volver.