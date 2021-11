El Gobierno cree que hay tiempo para negociar y poder evitar así la huelga

El parón navideño del transporte, dado a conocer a última hora del jueves, después de que la CNTC se sentase a negociar, una vez más, con el Ministerio de Transportes, cayó como un jarro de agua fría a toda la sociedad y a todos los sectores. Aunque ya se conocía de la existencia de problemas económicos dentro del transporte con motivo del encarecimiento de los costes del combustible y de otros componentes de los vehículos, nadie se esperaba la llegada tan repentina de una huelga.

Ante esto, y teniendo en cuenta que está convocada en días clave, antes de las fiestas navideñas, la preocupación es máxima. Pero, desde el Gobierno, este jueves, se ha realizado un llamamiento a la calma. “Hay tiempo para intentar encontrar una solución”, aseguró la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien se mostró confiada en una entrevista en TVE en que la huelga no llegaría a concretarse finalmente.

“No es deseable una huelga en estas fiestas”, señaló Calviño, subrayando que hay días por delante para lograr llegar a un acuerdo con el sector, que denunció sentirse “abandonado” por el Estado. En la misma línea se manifestó la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el Fórum Nueva Economía celebrado este jueves, donde comentó que “hay margen para hablar”.

Apuntó que el Gobierno “es consciente de las dificultades que están asumiendo los transportistas, entre otras cuestiones, por el encarecimiento de los combustibles”. Aún así, parece que, tal y como manifestó la CNTC en el comunicado remitido el miércoles a los medios, no se está haciendo nada por aplacar esta dramática situación, dejando que miles de camioneros en toda España vivan diariamente con pérdidas.

SISTEMA DE VIÑETAS Y PAGO POR AUTOVÍAS. Aunque Calviño no aclaró una de las peticiones de los transportistas (rebaja de la Euroviñeta –tasa que pagan los vehículos pesados– y pago por uso de autovías), insistió en la necesidad de lograr un sistema que “permita hacer sostenible las vías de alta capacidad” y que sea “justo”.

Al respecto, Raquel Sánchez destacó sobre la aplicación de peajes en autovías, algo que afectaría tremendamente al sector del transporte, que el Ejecutivo central optó “por un cambio en el modelo” de las autopistas de peaje y que ahora no debe “eludir el debate de la conservación y mantenimiento de la red viaria”.

En este sentido, señaló que “no se va a imponer nada” y aseguró que cualquier decisión sobre un posible pago por el uso de las autovías se hará “mediante el acuerdo, y en esos términos se está trabajando”.

Para el sector esto sería un auténtico mazazo, y ya lo está siendo. “Tú pones en la factura que entregas al cargador que como la autopista subió y realizas 100 viajes al mes, te tiene que pagar 300 euros a mayores para los peajes, y no te lo aceptan”, destaca José Manuel, de Atraparve. “Nosotros no tenemos la necesidad de llevar nada a ningún sitio, somos recaderos del dueño de Inditex, de Leche Celta o de Citröen, pero quienes tienes la obligación de llevar la mercancía a sus clientes son ellos, no nosotros, por eso deberían ser los que pagasen ese sobrecoste por el porte”, reflexiona.

“NADIE QUERÍA HACER ESTO, PERO NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS”. Así las cosas, “era la única salida que nos quedaba ante la falta de respuesta del Gobierno, la poca solidariedad de los cargadores y la gravísima situación del sector, no quedó otra alternativa para tratar de lograr las demandas que llevan años sobre la mesa”, destacó Alberto Vila, gerente de Apetamcor-Fegatrans.

De hecho, considera que el simple anuncio del parón no será suficiente para que el Gobierno actúe, por lo que no habrá forma de llegar a un acuerdo antes que pueda evitar el colapso: “Son muchos meses ya con la misma serenata y no vemos que se mueva ficha, no hay avances, y la situación de ahogamiento es tal, con gente trabajando a pérdidas, que esta es la única salida”. Pone en valor el aguante del sector durante estos años, sin grandes levantamientos desde la crisis del 2008, hace ya trece años, a pesar de que la situación se agravaba año tras año.

“Nadie quería convocar este parón, pero no es lo mismo hacer una huelga que verse en la obligación de parar porque no salen las cuentas, y es mejor estar en casa que perdiendo cada día más dinero, como es el caso”, asegura José Manuel, presidente de Atraparve.