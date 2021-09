El Gobierno “reconoce” ante la Xunta su responsabilidad en el vaciado de embalses

··· “Non só non da explicacións pola parte que lle compete á Xunta no baleirado dos encoros, senón que, por riba, vén aquí a confirmar algo tan grave como que isto afectou á prevención e extinción de incendios, pero que podemos estar tranquilos e tranquilas no resto do mes porque chove, non porque a Xunta actúe. Gravísimo”, indicó la portavoz del BNG, Noa Presas, sobre la intervención de la conselleira Ángeles Vázquez en la Cámara gallega. Presas pidió a la conselleira que apoye la petición de una comisión de investigación sobre el asunto que los nacionalistas plantearán en el próximo pleno.

··· El viceportavoz socialista Pablo Arangüena recriminó a la Xunta que lleve 95 días sin cumplir las medidas preventivas establecidas en la ley de pesca fluvial de Galicia que obligan al gobierno gallego a decirle a las empresas hidroeléctricas que medidas tienen que tomar para impedir daños al medio natural con los vaciados de los pantanos. Es más, apostilló que existen hasta tres leyes (pesca continental, patrimonio natural y protección ambiental) que determinan que el gobierno gallego puede actuar de oficio si hay indicios de daño.