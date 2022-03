El grito del 8-M vuelve hoy a las calles gallegas sin restricciones por la covid

Trabajar las mismas horas que muchos compañeros y toparse con la brecha salarial. Encargarse de los hijos, de las tareas domésticas y el cuidado de mayores sin remuneración que desencadena en reducciones de jornada y excedencias. Estos son motivos, entre otros muchos, que justifican las reivindicaciones de las mujeres. A pesar de que se trata de una lucha permanente los 365 días del año, este martes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer.

A diferencia de la del año pasado, la cita no tiene restricciones derivadas de la pandemia, por lo que las mujeres saldrán a la calle y participarán en decenas de manifestaciones y concentraciones.

Cerca de 30 movilizaciones se celebrarán en las cuatro provincias gallegas bajo el lema ‘Nin escravas nin heroínas, mulleres con dereitos xa!’ de la plataforma Galegas 8M.

Son múltiples las demandas que la plataforma Galegas 8M, que ha convocado en los últimos años los principales actos reivindicativos en la comunidad en este día, solicita al sistema. Exigen que las políticas públicas sean diseñadas por los feminismos, financiadas y veladas en su eficacia y cumplimiento, acabando con las actuaciones de las instituciones patriarcales que “no solucionan nada”. Ven necesario una educación pública de calidad, no sexista, en la que la igualdad y la diversidad sean ejes centrales de todos los currículos, materias y actividades.

Piden, además, una vida sin violencias, que todos los recursos económicos, sociales, médicos, judiciales y políticos se coloquen al servicio para garantizar este derecho básico; para que se elimine cualquier contenido sexista o discriminatorio en el ámbito de la comunicación y de la cultura que legitime o aliente esas violencias. También reclaman que los gobiernos se responsabilicen de detener y revertir la situación de abandono y destrucción del medio rural.

división de opiniones en el feminismo. La plataforma recalca “el menosprecio, las agresiones, la discriminación labora, la exclusión social y las violencias médicas golpean con más fuerza a las mujeres lésbicas, bisexuales, trans e intersex”. Al respecto, consideran que se debe rechazar la “patologización, la difamación y los intentos de exclusión de las mujeres trans e intersex”.

Este es uno de los puntos de discrepancia dentro del feminismo que ha dado lugar a una brecha que se ha ensanchado en los últimos años en todo el país y que se ha manifestado en torno a iniciativas como la llamada ley trans del Gobierno.

La Plataforma do Feminismo Radical de Galicia incluye en su sitio web la siguiente frase: “La mujer es la hembra humana. Si ese no es tu caso, este no es un espacio pensado para ti”. Además, pidió a los diputados en el Congreso que votasen no a la ley trans argumentando que sus medidas suponen “una enorme regresión en materia de educación, superación de estereotipos sexistas y respeto a la libertad sexual, negada bajo el estigma de la transfobia”.

brecha salarial y brecha de los cuidados. Los sindicatos mayoritarios CIG, UGT y CCOO, han centrado sus tradicionales informes por el 8M en denunciar los efectos de la pandemia sobre las mujeres y su peor situación en el mercado laboral.

Según los datos facilitados por UGT, del total de personas en Galicia que tienen un contrato a tiempo parcial por cuidado de familiares, 22.100 son mujeres y solo 1.400 hombres. Más en concreto, el 76,4 % de las reducciones de jornada laboral por cuidado legal de familiares son solicitadas por mujeres, que son también las responsables del 74 % de las excedencias por cuidado de familiares, mostrando un claro desequilibrio con respecto a los hombres.

Además, según los datos de la CIG, cerca del 80 % de los contratos a tiempo parcial en Galicia están firmados por mujeres. El 21,8 % de las trabajadoras tiene jornada parcial, mientras que esto afecta solo al 6 % de los empleados hombres.

Por otra parte, la pandemia supuso una pérdida de empleos en Galicia que ha afectado en mayor medida a las mujeres. En concreto, apunta la CIG, el 73 % del empleo que se perdió en Galicia fue entre las mujeres, cuya tasa de actividad se sitúa 8,8 puntos por debajo de la masculina.

La brecha salarial entre hombres y mujeres, destacan los sindicatos, ronda el 19 %.