El inicio de las fragatas F-110 ya se retrasa hasta el verano de 2022

Huérfana de sirenas se quedará Ferrol a lo largo de 2021. El sonido de los barcos ha acompañado a la ciudad como su mejor banda sonora, desde que Fernando VI puso un dedo en el mapa y decidió que aquí se crearía el Real Astillero de Esteiro. Pero se avecina mucho más que un año en blanco. Según pudo saber este diario, el inicio de las fragatas F-110 puede retrasarse hasta el verano de 2022. El corte de chapa de la primera unidad estaba previsto en un principio para febrero de 2022. En los últimos tiempos, los sindicatos ya temían un posible atraso (aún más en tiempos de coronavirus). Y según confirma el nuevo presidente del comité de empresa de Navantia-Ferrol, “a primeira fragata iniciaríase máis ben sobre o verán de 2022, porque non hai garantías de que poida ser nas datas previstas”.

Emilio García Juanatey atribuye esta situación a “un retraso no proceso de enxeñería que acumulará deste xeito retrasos na produción, a comarca ten unha situación de emprego moi grave a curto prazo”. Ese proyecto de las cinco fragatas F-110 tendrá una inversión estatal de 4.325 millones de euros. Y se prevé que emplee a un total de 7.000 personas. Recalca García Juanatey que “o sector naval é moi cíclico con tempadas de moita carga de traballo e outras moi baixas, agora estamos nun momento crítico con moita xente na rúa e máis despidos cando en marzo se remate o segundo buque AOR para Australia”.

De hecho, los sindicatos ya alertaban de un acumulativo de hasta casi 3.000 despidos en las auxiliares desde que se entregó el primer AOR australiano hasta la próxima primavera. En el área de aceros ya no hay trabajo. Y en cuanto se entregue el segundo logístico en marzo, serán despedidos 400 operarios de subcontratas (electricidad, monturas, limpieza). Se avecina un año y medio en blanco, seis meses más de lo esperado.

“En enxeñería hai moito traballo porque estamos metidos nas F-110, pero en produción non hai nada que facer para aceiros, electricidades ou tuberías durante ano e medio”, confirma el presidente del comité. A mayores, a medio plazo el astillero podría quedar obsoleto ya que aún no se ha aprobado el dique cubierto en los PGE: “Iso provocará que as F-110 terán custos e prazos moi altos comparados cos nosos competidores internacionais”. En ese sentido, el dique cubierto permitiria producir más rápido y más barato: “No caso contrario faremos buques como no século pasado, o dique de carenas é de 1973 e as instalacións tan antigas están explotadas ao límite”.

El Gobierno central también rechaza financiar un buque puente para Ferrol en 2021. “Pillounos a pandemia nas mobilizacións para pedir carga de traballo, pero aínda así reclamamos un barco pequeno como un BAM que podería iniciarse de inmediato”, y así se lo reclama el comité al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.