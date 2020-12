El líder de los 100 millones de leds navideñas ilumina tanto A Coruña como Vigo

Decoración. Desde hace 75 años, el grupo Ximénez es el responsable de iluminar la Navidad en la mayoría de las grandes ciudades españolas y de más de seiscientos proyectos en 45 países de los cinco continentes. La compañía cordobesa entiende que estas luces son, más que nunca, “un recurso estratégico para la promoción de las ventas” y, por ello, está comprometida con la recuperación de la economía y con el futuro del país.

Este año llevó a cabo más de 180 proyectos solo en España “que recogen ilusión, esperanza y apoyo a los sectores esenciales y a su papel clave en estos meses”.

Ximénez, que genera más de 600 empleos directos y tiene un impacto indirecto de otros miles en sectores como la hostelería y el comercio local, aspira a superar al cierre de la campaña navideña los 100 millones de puntos de luz instalados.

En Galicia, como no podía ser de otra forma, confirman que trabajaron en el siempre colosal alumbrado que es la medida estrella de Abel Caballero, alcalde de Vigo. Pero no dan detalles. En cambio, sí lo hacen en A Coruña, donde elaboraron una espectacular iluminación en base a un cielo estrellado que parte de la céntrica Praza de María Pita y se extiende por la urbe. Destacan su sostenibilidad. J. C.