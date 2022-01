El mejor profesor apuesta por un pacto en educación para no modificar las leyes

El mejor profesor de España, a juicio de los Premios Educa Abanca, está en la Universidade de Santiago (USC) y se llama Alexandre Sotelino, un pedagogo que imparte docencia en la Facultade de Ciencias da Educación. Es la tercera vez que sale nominado para este galardón, pero este curso lo consiguió.

Al ser preguntado por la nueva Ley de Educación, la Lomloe, conocida como ley Celaá, lo primero que dice es que le cabrea en cierta medida que sea “otra ley de educación, no LA ley de educación, en singular” y añade “habría que llegar a ese famoso pacto del que se habla y nunca se hace para que no se modifique cada cuatro o seis años”. Asegura que el cambiarlas cada cierto tiempo no ayuda a que se estabilice la anterior.

Y reivindica su trabajo investigador: “Tenemos que fiarnos más de la ciencia que de simples discursos vacíos. Los que estamos investigando en educación lo hacemos para algo. Y para evaluar este tipo de cuestiones, también en la legislación”.

De cualquier manera, explica que hay que estudiarla bien pero ve cosas en positivo, como valorar el mérito individual y la superación, pero “al mismo tiempo sin penalizar a nadie por sus capacidades”.

Es decir, que hay que verla desde la perspectiva de la pedagogía actual, que mira las capacidades de cada uno para alcanzar el objetivo. “No es marcar el mismo criterio para todos. La igualdad tiene que ver con equidad, con ponderar las posibilidades de cada uno para llegar a donde mejor pueda”.

Pero tampoco quiere demonizar la memorización: “Hay cosas que hay que memorizar. El tema es diversificar metodologías y formas de aprendizaje. No se trata de castigar unas en favor de otras. No”.

Alexandre Sotelino asegura no rechazar la ley e insiste en que lo que rechaza es “que no sea una ley acordada, aunque fuera de mínimos, sino que es otra propuesta más que sigue cambiando, sigue removiendo el ámbito del sistema educativo, que no acaba de cuajar”.

CON NÚÑEZ FEIJÓO El mejor profesor universitario de España fue recibido este martes por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con quien habló de cuestiones de ámbito cultural, de educación y del nuevo plan de financiación de la Xunta para la universidad, de investigación, entre otros temas. En la reunión estuvo también el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con quien sí quedó emplazado a una futura reunión para hablar de algún proyecto vinculado a la metodología Aprendizaje Servicio (ApS), para llevarla a otros niveles educativos.

Es precisamente ApS uno de los formatos con los que trabaja Sotelino, entre otros, en el que la USC es un referente en institucionalización y apoyo de esta metodología. Desde el grupo de investigación que coordinan Miguel Santos y Mar Lorenzo, Esculca, y al que él pertenece, llevan años trabajando en ella.

ApS consiste en que el alumnado pueda aprender los contenidos de una materia mediante algún tipo de servicio a la comunidad.

Otras metodologías con las que trabaja son Aprendizaje Cooperativo o Rol-Playing. Métodos que él asegura que no son “ni una novedad ni una revelación, sino que algunas ya son viejas conocidas”.

No es consciente el profesor de conocer el secreto para que año a año sus alumnos lo voten para el premio Educa Abanca: “Si hubiera que decir uno es hacer lo que me gusta, cuando me gusta y como me gusta”. También supone que es una cuestión de edad. Sus 35 años hacen que sus alumnos vean en él a alguien cercano en la forma de hablar, de comunicarse y de interactuar. Se define como una persona muy inquieta y activa y cree que la suma de todo hace que establezca una conexión con el alumnado.