El Ministerio destinará 142 millones a digitalizar la universidad pública

Madrid/Santiago. El ministro de Universidades, Manuel Castells, presentó un plan de digitalización para el sistema universitario español, que contará con un presupuesto de 142,85 millones de euros procedentes de los fondos europeos. La implementación de este plan, del que se beneficiarán las 50 universidades públicas que hay en el país, se llevará a cabo a lo largo de los años 2021, 2022 y 2023, siempre en colaboración directa con las universidades. De hecho, las transferencias no van a pasar por la Consellería de Cultura, Educación e Universidades, según informa el departamento de la Xunta.

Los fondos se destinarán teniendo en cuenta la universalidad, ya que el presupuesto va a ir destinado a todas las universidades públicas, y la proporcionalidad, destinando los fondos en función de la dimensión por número de estudiantes y personal docente e investigador a tiempo completo.

Los objetivos del programa son disponer de recursos técnicos, materiales y humanos adecuados que permitan modernizar el sistema universitario español, mejorando significativamente la relación entre el mundo digital y el ámbito académico; y estimular la innovación y transformación digital desde la universidad.

El plan, denominado Unidigital, cuenta con cuatro modalidades estratégicas: proyectos de infraestructuras y servicios TIC; proyectos de desarrollo de software; medidas de apoyo, ayudas e incentivos a la digitalización y la docencia; y medidas estratégicas y de coordinación.

Con todo este paquete, el Ministerio de Universidades quiere empezar la consolidación de, en primer lugar, un refuerzo necesario en lo que tiene que ver con las capacidades de las universidades en este periodo de pandemia que vive la sociedad y, en segundo lugar, una apuesta firme por la modernización, la calidad y el futuro de nuestro sistema universitario.

CONEXIÓN “La enseñanza on-line es la enseñanza on-line, la digitalización es algo mucho más amplio”, reivindicó el ministro, que insistió en que la apuesta del Ministerio sigue siendo la enseñanza presencial, eso sí, adaptada a las circunstancias del momento, como ha ocurrido con la COVID, ya que “la enseñanza presencial ha sido probada durante siglos”, pero la de ahora “no puede ser la misma”, sino que ha de ser potenciada con soportes digitales.

Según datos aportados del ministro correspondientes al curso 2017-2018, la proporción de personal docente e investigador (PDI) que no utiliza todavía plataformas digitales es del 10%, y un 20% de las aulas no cuenta todavía con conexión a internet y proyector multimedia. Además, en un 22 % de las universidades no hay en marcha ningún proceso de digitalización y sólo el 40% de las universidades han tenido la posibilidad de establecer un plan estratégico de informática.

situación de la usc El 100 % del PDI de la Universidade de Santiago de Compostela utiliza el Teams y más del 95 % el Campus virtual, aunque a veces como repositorio de contenidos. Sobre las aulas, son multimedia 250 (todas donde se da clase de grado y máster) y ya se ha comenzado la instalación de WiFi 6. Asimismo, la USC informa del comienzo de mejoras en la digitalización.