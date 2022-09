El nacionalismo celebra su cuarenta cumpleaños en una jornada histórica

··· Nadie quiso perderse una jornada tan señalada como la de ayer, que contó con la participación de una gran variedad de representantes del nacionalismo.

··· Néstor Rego, diputado; “O nacionalismo é un proxecto sólido e necesario para que o país avance. Podemos sentirnos orgullosos e orgullosos do avance do nacionalismo, sempre fieis aos nosos principios nas institucións e na sociedade. A Galiza precisa do BNG”.

··· Francisco Jorquera, portavoz de A Coruña; “Sen o BNG a política galega sería unha réplica provinciana da política madrileña. Nestes 40 anos tivemos momentos bos, mais tamén tivemos que atravesar desertos. A unidade e o compromiso militante son a nosa principal fortaleza”.

··· Francisco Rodríguez, cofundador do BNG; “O país necesita unha forza nacionalista propia, de seu. Temos que continuar adiante con claridade e contundencia. Veremos unha Galiza con dignidade colectiva”.