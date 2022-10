El Nodo excluye a Santiago como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

··· El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, manifiesta a EL CORREO la necesidad de que el Nodo “dé una explicación” sobre el por qué de elegir a A Coruña como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. “Su valoración no coincide con las bases del Ministerio”, advierte. Y pone el foco en que se ha prestado atención al tejido económico, pero no a una cuestión fundamental recogida por el Gobierno central como es la conectividad. “Este es un tema muy importante, porque la gente que tenga que venir de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o cualquier otro lugar podrá venir fácilmente, porque no conozco en el conjunto de Galicia un sitio mejor comunicado ni más accesible que la Cidade da Cultura”, concluye el regidor local.