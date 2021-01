El optimismo renace en Alcoa a la espera de la reunión del jueves

La plantilla de Alcoa de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), se mostró esperanzada ante la posibilidad de una pronta solución a su crisis tras el reciente anuncio de la compañía norteamericana de volver a negociar la venta de las instalaciones a la SEPI. El jueves está citado el comité de empresa a una reunión.

En la entrega de regalos y comida en el banco de alimentos de Foz, el presidente del comité, José Antonio Zan, manifestó a los medios de comunicación que la perspectiva es “muy buena” pero, con todo, se ha mostrado cauto.

“Hay que tener el optimismo moderado porque firmado no tenemos nada en concreto”, añadió Zan, para expresar que los últimos pasos van “en la buena línea”, pero advirtió que “hasta que no tengamos la solución por escrito, no hay nada, así que ánimo y a seguir luchando”.

Por su parte el presidente de la aluminera en España, Álvaro Dorado, envió una carta al comité de empresa en la que hace constar que, con “el objetivo de encontrar una solución”, el grupo reconsideró la operación con la Sepi “tal y como el Gobierno y los representantes de los trabajadores han demandado”.

Pero Alcoa pone la condición de que la huelga indefinida que comenzó el pasado octubre se dé por terminada, con el objetivo de que “el proceso pueda desarrollarse en un ambiente de normalidad y paz social”. Mientras la empresa mantiene el anuncio de recurrir ante el Supremo la sentencia del TSXG, que anuló su ERE a 524 trabajadores.