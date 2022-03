El Parlamento rechaza la toma en consideración de una ILP sobre salud mental

El pleno del Parlamento de Galicia ha rechazado este martes, con el voto en contra del PPdeG, la abstención del PSdeG y el voto favorable del BNG, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la creación de una ley de Salud Mental. La negativa en pleno impide que esta propuesta inicie su tramitación en la Cámara pese a que la iniciativa llegó al pazo de O Hórreo avalada por 17.000 firmas recogidas por la Fundación Salma, con sede en A Coruña, que solicita una legislación que aumente los recursos de atención a las personas afectadas por enfermedades mentales.

En su intervención en el Parlamento, la presidenta de la Fundación Salma, Ana Lucía González Novás, ha lamentado la decisión porque a su parecer refleja que los grupos con representación en la Cámara gallega "no han sabido escucharnos".

"No nos sentimos escuchados. Lamento que no hayan tomado el guante y no hayan hecho autocrítica" en tanto que las demandas de este colectivo no están siendo atendidas desde el servicio gallego de salud donde las listas de espera para atender este tipo de problemáticas son inasumibles.

"¿Le dirían a alguien con un cáncer terminal o con una angina de pecho que espere cuatro meses?", ha expuesto González Novas, que remarcó que "no hay salud sin salud mental".

La responsable de la Fundación Salma ha insistido en que son necesarios "cambios para revertir la situación actual" porque "los planes de salud mental no han servido para atender nuestras necesidades" y "han dejado y siguen dejando a muchas personas fuera del sistema".

La parlamentaria del PPdeG Encarna Amigo ha coincidido en la necesidad de una atención transversal a esta problemática en la que se han de volcar todas las "instituciones y administraciones" pero ha puesto en valor el esfuerzo de la Xunta en mejorar la atención en este campo.

De este modo, Amigo ha recordado que Galicia cuenta con un Plan de Salud Mental de Galicia postcovid-19 para el período 2020-2024 y que está "perfectamente adaptado a la realidad tras la pandemia".

La diputada del BNG Montse Prado ha urgido a tomar decisiones en este marco ya que la situación de la salud mental tras la pandemia es preocupante porque esta especialidad ha sido una "de las grandes damnificadas de los recortes del PP en sanidad".

La nacionalista ha censurado que el PP no tome decisiones en esta materia y tampoco reconozca que hay "un problema gravísimo" que ha sido "agravado" por la incidencia del covid en la vida de los ciudadanos.

El parlamentario del PSdeG Julio Torrado ha admitido que para su grupo la aprobación de esta nueva ley no sería la primera solución aunque sí comparten con la fundación la existencia de un "doble problema" respecto a la falta de recursos y a un problema de modelo.

En Galicia, ha dicho Torrado, "la salud mental fue siempre la hermana pequeña y olvidada del sistema" mientras que la ciudadanía "va por delante" en la propuesta de soluciones.

Seguridad vial. Por otra parte, el pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión de estudio sobre la seguridad viaria en Galicia, un documento que recoge 117 medidas y para el que se iniciaron las comparecencias hace dos legislaturas, en 2014.

Las propuestas de solución para mejorar la seguridad viaria en Galicia y reducir la siniestralidad recogen la solicitud de cambios normativos como reducir las tasas de alcoholemia permitidas y de la velocidad en todas las vías urbanas de 50 a 30 kilómetros por hora, así como en las vías interurbanas.

También la elaboración, con la participación de todos los agentes implicados, de un nuevo Plan de seguridad viaria en Galicia 2022-2025, cuyo cumplimiento será evaluado en el Parlamento en la mitad de su vigencia, y campañas de prevención y sensibilización, entre otras cuestiones.

El BNG planteó un voto particular a este dictamen en el que incorporaba medidas como estudiar un distintivo para ciudades y villas seguras, o reclamar la transferencia para Galicia de las competencias en tráfico y seguridad vial, pero pese a no ser aprobado apoyó igualmente el texto final.

Según el diputado nacionalista Luis Bará es necesario hacer una "reforma integral" en el ámbito de la seguridad vial para "salvar vidas" ya que, según ha alertado, desde 2013 no se ha producido una reducción de accidentes y víctimas mortales, sino una estabilización, con más de un centenar de muertos cada año y entre 650 y 700 heridos graves.

Desde el PPdeG, el diputado José Luis Ferro Iglesias ha alertado de que el 25 % de las víctimas mortales en accidentes de tráfico no portaban el cinturón de seguridad, por lo que "concienciar y sensibilizar" es fundamental para reducir los siniestros.

La diputada del PSdeG Patricia Otero ha destacado que el dictamen aprobado es "un documento de consenso" en el que todos los partidos tuvieron que dejar de lado sus propuestas para llegar a un acuerdo, pero recoge "lo prioritario" para avanzar en la seguridad vial tras un "arduo trabajo" de la comisión. Efe