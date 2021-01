El paso de ‘Hortense’ dejó cerca de 200 incidencias, la mayoría en Pontevedra

Esta vez el temporal procedente del océano Atlántico, el Hortense, impactó de lleno en las Rías Baixas, aunque toda Galicia lo sintió. En la isla de Ons pasadas las dos de la madrugada del viernes, el vendaval alcanzó los 143.5 km/hora, y al mismo tiempo en las cercanas Cíes llegó a 105,4 km/h. Y también se notó con dureza en la Costa da Morte, al llegar a 111,5 km/h en Malpica de Bergantiños. Pero fue en Carballeda de Valdeorras donde más sopló, 152 km/h, aunque fue menos que en la madrugada del jueves, 170,5 km/h.

Así Emerxencias Galicia, solo desde el anochecer del jueves al amanecer del viernes registró un total de 173 avisos relacionados con los adversos meteorológicos que se produjeron en esas horas en el territorio de la comunidad autónoma. De ellos, 133 se produjeron en la provincia de Pontevedra; y el resto se repartieron en las de ACoruña (21), Ourense (10), y Lugo (9).

La mayor parte de los incidentes registrados y provocados principalmente por la fuerza del viento tuvieron lugar con árboles de todo tamaño arrancados de cuajo y ramas caídas en las carreteras, tanto en arterias principales como en pistas secundarias. E incluso cerca de casas, como se ve en la foto.

Así, en el centro de Emerxencias se registraron 85 avisos de estas características, incluyendo la caída de vallas publicitarias de grandes dimensiones. Destacar el efecto que el temporal que tuvo en la autovía A-55 de acceso a Vigo desde el sur ya que tuvo algunos carriles cortados en cuatro puntos distintos por los troncos sobre el asfalto.

Asimismo en el entorno de la estación de ferrocarril de Redondela, tanto en dirección hacia Vigo-Guixar como hacia el túnel de Os Valos en dirección a O Porriño, se suprimió la circulación ferroviaria durante bastante tiempo. Así el primer tren de media distancia hacia A Coruña llegó con 93 minutos de retraso, y hasta casi las 11.00 horas no se abrió a la circulación la vía hacia Tui y Ourense.

Por otra parte hubo un desprendimiento de tierra y piedras que en Ourense cortó la carretera de A Pobra de Trives a Montefurado y voló el techo del polideportivo de Castro Caldelas. Y en Pontevedra la caída de tejas que causó daños a coches aparcados en Soutomaior; en Chapela, cerca de Vigo, los Bomberos retiraron un tejado de uralita de la calle; en Tomiño un panel de obra derribó parte del muro de una casa, y en Fornelos de Montes el viento llegó a los 126,5 km/hora.

Si bien en la madrugada del viernes, la lluvia no pasó de los 30 litros por metros cuadrado, salvo los 47,3 en el parque natural ourensano del Xurés, –castigado en el verano por los incendios–, la acumulación en poco tiempo provocó inundaciones en viviendas y carreteras, destacando en Padrón, donde tuvo que actuar el GES para cortar la pista local que une Cambelas con Lamego, y en Rois, por el riesgo que presenta el agua acumulada en el río Sar.

Además hubo cortes de luz puntuales por la caída del tendido, entre otros lugares en Fonte Boa, en San Cibrao das Viñas; Matamá y avenida del Aeropuerto, en Vigo; enAnfeoz en Cartelle; o en Vilela de Tirán en Moaña.

Lo positivo es que no hubo daños personales. No obstante, tras unas horas de tranquilidad, hoy llega Ignacio, otra borrasca pero más suave con alerta amarilla por mala mar, viento que no excederán de 80 km/hora, y no más de 40 litros de lluvia en 12 horas en la provincia de Pontevedra.