El patrón del 'Villa de Pintanxo' declarará como investigado ante la Audiencia Nacional el 31 de mayo

El patrón del 'Villa de Pitanxo', Juan Padín, declarará el próximo 31 de mayo en Madrid ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, después de que este tribunal diese por personados a varios de los familiares de las víctimas del naufragio. Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, Padín será el único de los tres supervivientes que declarará como investigado en la causa, mientras que su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero Samuel Kwesi lo harán como testigos ese mismo día a partir de las 11,00 horas. De esta manera, pese a que la Audiencia Nacional todavía no se ha declarado competente para investigar el caso del hundimiento del pesquero gallego el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), ha dado un paso más en las diligencias de la causa. Así, se les ha notificado a varias familias de los fallecidos que han sido aceptadas como personadas en el caso, mientras que a la armadora del buque, Grupo Nores, y a la compañía aseguradora del mismo se les ha solicitado más documentación para que especifiquen las razones por las que son víctimas y no responsables subsidiarios del naufragio, por lo que no han sido personados. EUROPA PRESS