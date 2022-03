El Polígono de Costa Vella concentrará al sector de los transportes a partir de las 11.30 horas

Un día más de paro en el sector de transporte. Un día más de desabastecimiento en los supermercados. Un día más de actividades paralizadas por falta de llegada de los recursos. Y un día más de protestas por parte de los camioneros. Los pitos y el discurrir de vehículos pesados en señal de protesta por el precio de los combustibles se dejaron sentir en Santiago desde primera hora de la mañana. Una fila de camiones de varios kilómetros entraba por Vista Alegre sobre las 9.30 horas.

En las afueras de la capital, en Padrón, frente al Hotel Scala, también había varios conductores reunidos con sus vehículos esperando a partir hacia Santiago. Y, volviendo a Compostela, en el mercado de Amio, otra buena concentración de profesionales del sector se agrupaba a la espera de iniciar marcha. ¿Y marcha hacia dónde?

Pues este lunes, además de las muchas manifestaciones convocadas por toda Galicia, la más destacada frente a la Delegación del Gobierno, habrá una marcha lenta por la ciudad de Santiago que partirá a las 11.30 horas desde el Polígono de Costa Vella. Los convocantes aseguran que con esta protesta evidenciarán la “unión” de todo el sector, “esa unión que tanto llevamos pidiendo y esperando”, pues también estarán presentes empresas agrícolas, del sector forestal, ganaderos e incluso gente de a pie, a la que “le repercute directamente toda esta situación que estamos viviendo”.

“Queremos que se nos escuche”, pidieron, pero también demandaron a los participantes que esta sea una marcha “ordenada, respetuosa y sin incidencias”, porque “no somos vándalos”. Incluso prevén que se movilicen gran multitud de cabezas tractoras, tractoras con semiremolques, camiones rígidos, furgonetas, tractores, maquinaria forestal como procesadoras y autocargadores e infinidad de turismos y gente de a pie.

Con chalecos reflectantes verdes, símbolo de los transportistas, tratarán de volver a reclamar un trabajo sostenible, que no se vea impedido por los altos costes del combustible ni por los disparatados aumentos de la energía eléctrica. No se tratará de una marcha guiada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero aseguran que no será necesario, pues todos los voluntarios asistentes respetarán las normas de conducta cívica.