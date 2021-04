El polo aeroespacial, con 533 millones, es la mayor inversión pública que aspira a fondos europeos

next generation. El polo aeroespacial (533 millones), el nuevo Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (296 millones) y la transformación digital de centros educativos y formación (250 millones) son las tres mayores inversiones públicas presentadas por la Xunta para captar fondos europeos de reconstrucción. Así figura en el inventario de una docena de páginas remitido a la Cámara gallega, de los 247 proyectos públicos que optan a fondos Next Generation por valor de 7.000 millones. Las 107 propuestas privadas restantes –13.000 millones más – no fueron aportadas por confidencialidad.

El top 10 de mayores inversiones públicas prosigue con: eficiencia energética en centros educativos (200 millones); rehabilitación de infraestructuras educativas (190 millones); ampliación del Hospital Montecelo (156 millones); polos de emprendimiento rural (155 millones); tecnologías de comunicaciones cuánticas (139 millones); mejora de infraestructuras de depuración (120 millones); la transformación digital de la sanidad gallega y un centro integral de asistencia sanitaria (105 millones). Además, con una inversión en torno a 100 millones se encuentran: el plan de impulso a la educación digital, la estrategia 'cloud' y 'data center' del sector público, así como Galicia Netland –para llevar el 5G al rural–. De tal forma, hay una división en cinco "cadenas de valor" sobre las que se asientan los 247 proyectos públicos. El primer eje es el que aglutina un mayor número de iniciativas, con 64, se trata de la economía circular y transición energética. La segunda cadena de valor se refiere a la movilidad sostenible, que cuenta con 21 propuestas. El tercer apartado reza: 'Hubs' de innovación, industria 4.0 y TIC. Cuenta con 34 proyectos. El cuarto grupo de proyectos, con 57, se refiere a el mar, el agro y el crecimiento cohesionado. El quinto y último se destina a sanidad, modos de vida saludable y nueva economía de los ciudadanos. Figuran 63 actuaciones.