El PP acusa a los socios del Gobierno de coalición de frenar el traspaso de la AP-9 en el Congreso

El Congreso de los Diputados levantó el 2 de febrero las barreras para el traspaso a Galicia de la AP-9. Ese día acudieron a la Cámara baja el vicepresidente del Parlamento gallego, Diego Calvo (PP) y los líderes de BNG y PSdeG, Ana Pontón y Gonzalo Caballero respectivamente, para defender una reividicación que en Galicia es histórica y unánime. Solo con los votos en contra de Vox –reticente a dar alas al “nacionalismo” de Feijóo– la proposición de ley que permitirá el traspaso a la Xunta de la titularidad de la vía que vertebra la comunidad de norte a sur salió adelante para su toma en consideración por vía de urgencia. Y por ahora, ahí quedó. El PP acusa hoy a los socios del Gobierno de coalición de “paralizar” la tramitación con “inexplicables prórrogas” que, temen, impiden que la inciativa llegue a desarrollarse.

El diputado popular Celso Delgado explica que desde el pasado 2 de febrero, cuando se acordó encargar el dictamen de la proposición de ley a la Comisión de Transportes, la Mesa del Congreso ha acordado ya diez prórrogas, de las que ocho fueron aprobadas con la “oposición rotunda” de los dos diputados del PP que la integran, Ana Pastor y Adolfo Suárez. Los diputados más optimistas confiaban en que la iniciativa fuese aprobada definitivamente antes del verano.

“Es injustificable que una iniciativa cuya toma en consideración fue aprobada por una amplia mayoría de 287 diputados y cuya tramitación se dispuso que fuera por el procedimiento de urgencia se encuentre deliberadamente bloqueada por los partidos que tiene el control de la Mesa, el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos-Galicia en Común de la vicepresidente Yolanda Díaz”, incide Celso Delgado. Para el diputado ourensano, “nos tememos que estas fuerzas políticas que integran el Ejecutivo central pretendan con estas inexplicables prórrogas de plazos que esta proposición de ley no llegue a tramitarse, que no pueda mejorarse con enmiendas y finalmente a aprobarse, algo que desde el Grupo Parlamentario Popular no vamos a consentir”, declaró el diputado.

En comunidado, el parlamentario popular recuerda que la titularidad e la autopista permitiría al Gobierno gallego disponer de una herramienta para una gestión directa de la autopista y adaptarla con mayor eficacia a las necesidades de Galicia y de sus habitantes, así como priorizar actuaciones y medidas que se deben materializar por ser necesarias para la mejora de su funcionalidad y que ya fueron acordadas y comprometidas por diferentes ejecutivos de España.

Además, añade, la AP-9 es el eje de comunicación principal en Galicia al discurrir íntegramente por la comunidad, conectando a cinco de las siete ciudades (Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo) y, en consecuencia, vertebra al 60% de la población gallega. “Es, por tanto, el eje que conecta al litoral gallego y que sustenta buena parte de la economía y de la movilidad cotidiana de nuestra Autonomía”, sentenció Celso Delgado.