El PP pedirá a los nacionalistas que se posicionen con el Xacobeo o con Pontón

El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, ha avanzado este domingo que su partido va a pedir, a través de 313 iniciativas en otros tantos ayuntamientos de Galicia, que los concejales nacionalistas se posicionen y digan si están al lado de su portavoz nacional, Ana Pontón, o bien del Xacobeo.

En un comunicado, los populares afean a la dirigente del Bloque la campaña de Galiza Nova, retirada para evitar malentendidos, que pedía romper con el fenómeno cultural y turístico tal y como está concebido y del cual el PP dice que supone la "tabla de salvación" para los sectores que más han sufrido las consecuencias de la pandemia.

De este modo, continúa la nota, buscan encontrar en las administraciones locales el apoyo que no ven entre la oposición en el Parlamento y dar a los ediles la "oportunidad" de aclarar a Pontón que "una cosa es jugar a ser independentistas y hablar de autodeterminación de Galicia y otra poner en riesgo el pan" de miles de familias.

"El Xacobeo es algo nuestro, algo único y propio de Galicia", señala Tellado, que ve en "Rachemos co Xacobeo" un ejemplo más de la "radicalización" del BNG, "pretendiendo importar de fuera una 'turismofobia' que no se corresponde con la realidad de nuestra tierra, que disfruta de un modelo turístico tranquilo y no masificado".

Por último, considera que los nacionalistas han puesto en duda con esta iniciativa la "profesionalidad" y el trabajo de miles de hosteleros, además de "atacar directamente el prestigio de la marca Galicia y la imagen de nuestro país en todo el mundo".

SANTIAGO. EFE