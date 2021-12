El PP reivindica el trabajo del Parlamento, pero lamenta no contar con “el apoyo que cabría esperar” frente a la covid

Santiago de Compostela /E.press El portavoz del grupo parlamentario popular, Pedro Puy, ha reivindicado que el Parlamento gallego trabajó “con la misma intensidad” pese a la pandemia de coronavirus, aunque ha lamentado no haber contado con “el apoyo que cabría esperar” de la oposición precisamente para combatir la covid.

En su tradicional balance navideño sobre la actividad parlamentaria, Puy ha destacado datos como las 480 reuniones que celebraron órganos de la Cámara y que el Pazo do Hórreo volvió a ser “el parlamento que más tiempo dedica a debates en pleno”, con más de 428 horas.

También ha esgrimido cifras como las 19 leyes aprobadas para rechazar “cuando se escuchan” afirmaciones por parte de la oposición en relación con que “el Parlamento está amordazado”.

A juicio del PPdeG, llama la atención con respecto a la última legislatura que “se mantienen prácticamente las cifras de iniciativa de la oposición y del control del gobierno teniendo en cuenta que se pasó de tres grupos --al perder la representación En Marea-- a dos”.

En este sentido, ha resaltado que “hubo un acuerdo para que se recuperaran tiempos en debates” y el resultado fue que pese a haber menos grupos en la oposición (BNG y PSdeG) “no disminuyó ni el trabajo de control de la oposición ni el tiempo”.

Asimismo, ha aplaudido el “importante trabajo cualitativo” vinculado con la “reactivación económica del país”, y, de hecho, ha valorado una recuperación “más intensa” en Galicia que en la media, con números en exportaciones y el mercado laboral, como las afiliaciones a la Seguridad Social.

POCA COLABORACIÓN DE LA OPOSICIÓN EN LA PANDEMIA Puy ha hecho hincapié en que la Cámara gallega “lejos de cerrarse lo que hizo fue trabajar con la misma intensidad pero muy centrada en las cuestiones relativas a la pandemia”.

En este extremo, ha apuntado que hubo “poca colaboración de la oposición” en “los temas cruciales de la pandemia”, al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, en “mejorar la legislación pro igualdad y contra la violencia de género”.

Así, ha recordado las “peripecias que vivió la ley de salud”, con un recurso de inconstitucionalidad “que luego hubo que retirar”. “No tuvimos siempre el apoyo que cabría esperar en estas circunstancias tan excepcionales que vivimos teniendo en cuenta que el ciclo electoral aleja estas normas del debate electoral”, ha ahondado.

En cualquier caso, ha añadido que este “no es más que un comentario” ya que el PP gallego tiene “la mayoría y la responsabilidad de gobernar” y está convencido de estar “reaccionando y haciendo todo lo que está” en sus manos en búsqueda de una “rápida reactivación”.

REFORMA DEL ESTATUTO: QUÉ SE QUIERE REFORMAR Y PARA QUÉ Preguntado por la reforma estatutaria, ha llamado a “ser prudentes” ya que el PPdeG “no es que oponga”, pero “primero” cree que es relevante saber “qué se quiere reformar” y “segundo” ve “dificultades objetivas para que pueda hacerse por un amplio consenso, dados los antecedentes del grupo nacionalista”.

“Nunca estuvimos en contra de la reforma del Estatuto porque sabemos que es mejorable, como toda norma jurídica, a la luz de la experiencia, de la crisis económica, de la pandemia... Pero es cierto que cuando hablamos del estatuto y de las normas básicas su modificación debe partir con dos objetivos: saber qué se quiere reformar y para qué, que haya un cierto acuerdo de partida, y a partir de ahí establecer un debate buscando un consenso amplio”, ha argumentado.

Dudando “de que en este momento se den esas dos circunstancias”, Pedro Puy ha profundizado en que el PSOE habla de derechos “de una forma vaga” y la principal fuerza de la oposición, el Bloque, “tradicionalmente no apoyó ninguna norma de las vigentes” y “no parece que esté por la labor de asumir el marco constitucional”, ya que “se declaran soberanistas” y “básicamente lo que quieren es romper con el actual marco estatutario y constitucional”.

“Hipotéticamente, si hubiera un acuerdo y el Bloque diera un giro que yo creo que no está dispuesto a dar, y propusiese mejoras dentro del actual marco, no estaríamos en desacuerdo. Como no se dan esas circunstancias, el estatuto está funcionando bien”, ha resuelto.

Y ha concluido opinando que en el BNG ha habido una “política de imagen pero no de cambio con respecto a sus objetivos políticos, que siguen siendo los mimos que llevaron a Cataluña a una división” que su grupo “no desea” para Galicia.