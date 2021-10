El PPdeG hará bandera de la gestión de la Xunta en el debate de la autonomía

El PPdeG llega al debate del Estado de la Autonomía que comienza este miércoles con una idea bien clara: poner encima de la mesa la gestión que ha hecho el gobierno de la Xunta durante estos años y, muy especialmente, desde el estallido de la pandemia. Confrontar el modelo de la estabilidad de Galicia con la situación política de España.

Así lo explicó el portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, que afirmó que celebrar este debate “é un síntoma de normalidade democrática”, en contraposición con lo que sucede en las Cortes Generales, donde lleva desde 2015 sin celebrarse el debate del Estado de la Nación. “En Galicia hai normalidade democrática, e iso ten que ver co balance da xestión, a estabilidade política e a capacidade da sociedade galega para ter un goberno estable”, comentó.

El conservador declaró que Galicia “avanzou moito” en el último año y que, en términos de pandemia, “pode rendir balance comparado coas demais comunidades de certo éxito”, poniendo como ejemplos, entre otros, la tasa de letalidad y la vacunación.

Por eso, este debate les servirá para “facer balance de por que estamos mellor e centrarnos no futuro”. Porque aunque la pandemia va quedando atrás, “os efectos económicos e sociais persisten”. En este sentido, llamó a “aproveitar o apoio da UE”, que debe servir para “acelerar os cambios que eran necesarios e que se fixeron máis evidentes”. Se trata de abordar reformas “para que Galicia siga contando o devenir autonómico como unha historia de éxito”.

ACUERDOS CON LA OPOSICIÓN. Los conservadores ultiman las propuestas de resolución que se debatirán el viernes. Puy espera que transcurra “por canles de propostas” y que haya entendimiento para “poder preparar un futuro mellor”.

Quieren “evidenciar que hai un goberno estable, cos pes no chan, con capacidade para actuar e que está actuando con realismo”. “Esperemos que a oposición, que está nunha etapa de autodefinición, acepte os termos do debate”, declaró, haciendo alusión a los procesos internos en los que están involucrados BNG y PSdeG.

Aunque dice tender al optimismo, Puy ve difícil que se puedan alcanzar grandes acuerdos, más allá de algunos aspectos concretos de gestión. Argumentó este escepticismo apoyándose en lo visto con el dictamen de la Comisión de Reactivación y con las posiciones de los líderes de ambas fuerzas.

De este modo, Pedro Puy negó, una vez más, el “rodillo” del que habla la oposición, “un eslogan dunha oposición que ten que entender que o grupo da maioría ten que aplicar o seu programa e tentar melloralo coas propostas dos outros partidos”.

El popular reiteró que tienen “un mandato” y que tratarán de entenderse con los demás grupos “porque os acordos dan estabilidade”.

Comentó que “o BNG segue coas mesmas receitas, que non teñen respaldo”, como la tarifa eléctrica gallega que persigue el Bloque.

En cuanto al PSdeG, ironizó con que “resulta chamativo que o discurso interno do PSdeG sexa, por parte de Caballero, contrapor a oposición radical fronte a outro candidato ao que acusa de ter máis diálogo. E logo di que non temos capacidade”.

“A nosa actitude é de diálogo, aceptar propostas”, pero lo ve complicado “tendo en conta a situación da oposición”, y concluyó remarcando que “non se pode botar no deber do grupo” que no haya acuerdos.