El PPdeG rechaza la tarifa eléctrica gallega del Bloque

La política energética sigue a la orden del día en Galicia y será protagonista a lo largo de toda la semana. En el pleno del Parlamento se debatirán varias propuestas en materia de energía, y la oposición centrará sus preguntas al presidente en la jornada del miércoles en esta dirección.

Por eso, los portavoces parlamentarios de PPdeG y BNG centraron parte de sus ruedas de prensa en este sentido. La líder de la oposición, Ana Pontón, para insistir en la importancia de una tarifa eléctrica propia, y Pedro Puy para rechazar esta posibilidad al considerarla “contraproducente”.

El conservador afirmó que “foi debatida intensamente na pasada lexislatura”, y se concluyó que terminaría siendo “contraproducente” ya que supondría que “o prezo da enerxía sería máis caro”. Puy argumentó que “ademáis dos problemas xerais para transportar enerxía, hai problemas de fontes de enerxía renovables, cíclicas en función das circunstancias meteorolóxicas, e a necesidade de extender a rede de distribución por un territorio con moitos núcleos de poboación”.

El PPdeG no está a favor de la tarifa eléctrica gallega, pero sí de que “baixen o prezo da enerxía para os galegos”. El portavoz parlamentario apuntó a la necesidad de “traballar na parte política”, en referencia a la fiscal, complementos y bonificaciones.

Puy criticó que la nueva factura se sacóa delante “sen diálogo coas comunidades”, y aunque indicó que están a favor de una transición energética justa, sostuvo que “non é o momento” para impulsar una tarifa “enormemente regulada”. “Non é o momento de cargar o peto dos cidadáns con custos adicionais, e non é momento de que as empresas teñan que facer fronte a facturas superiores”, dijo.

MANIFESTACIÓN MASIVA. Ana Pontón va a centrar su pregunta del miércoles en pedirle a Feijóo que rectifique su política energética, un “modelo depredador e destructivo a favor do lobby eléctrico”.

La líder de la oposición destacó la “gran mobilización” del sábado, una manifestación que evidenció que “a xente non acepta o modelo e reclama un cambio”.

La nacionalista instó al presidente de la Xunta a que defina “de que lado está, se abraza ao lobby eléctrico ou protexe aos galegos”. “Moito me temo que vai ser o principal valedor do espolio, un axente comercial do lobby eléctrico”, agregó.

Pontón arremetió contra la nueva tarifa eléctrica, que considera “moito máis aberrante” en una comunidad que es productora excedentaria, que además tiene que hacer frente a los “costes sociais e ambientais”, sin que se generen beneficios, ni en el empleo, ni en el recibo. “Galicia ten dereito a que se compense cunha tarifa eléctrica máis barata”.

En el pleno, el BNG defenderá que se debe rebajar el IVA del 21 al 4%, “porque a electricidade non é un ben de luxo, é un ben básico”.