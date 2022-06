El PSOE pide un plan de choque que frene la caída demográfica

Los datos publicados esta semana por el INE han vuelto a poner de manifiesto que el declive demográfico en Galicia no tiene por ahora freno. La comunidad, según el Instituto Nacional de Estadística, cerró el año pasado con 18.057 habitantes menos que en 2020 y un descenso del 24 por ciento en el número de nacimientos. En 2021 se registró, además, el peor saldo vegetativo del Estado y también de la serie histórica o, lo que es lo mismo, desde 1975.

Con estas cifras encima de la mesa, la diputada del Grupo Socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, ha presentado en la Cámara de O Hórreo una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta que ponga en marcha un plan de choque que contribuya a frenar el declive demográfico en Galicia.

Rumbo ve ahora “desleixo” del Gobierno gallego ante esta realidad y asegura que apenas hay medidas que paren la “sangría” de jóvenes que tienen que abandonar la comunidad para buscar trabajo. Echa en falta, además, “ideas mínimamente eficaces” de fomento de la conciliación e incentivos a la natalidad que permitan impulsar la curva de nacimientos.

La parlamentaria expone además que hoy hay 100.000 gallegos menos que en el año 2009, cuando el PPdeG recuperó el Gobierno autonómico “inaugurando –añade– unha etapa na que os desequilibrios territoriais non fixeron máis que aumentar, cunha Galicia en marcha lenta e unha Galicia en marcha atrás”.

Begoña Rodríguez Rumbo considera especialmente preocupante la evolución demográfica en la provincia de Ourense que, recuerda, es la segunda de todo el Estado que peor evolución tuvo en los últimos cincuenta anos. Destaca además que las prospecciones del Instituto Galego de Estatística advierten que, de seguir con la actual tendencia, en menos de catorce años “perderemos case 165.000 habitantes máis, que é tanto como perder o 54 % da poboación actual de Ourense”, situando a Galicia en el entorno de los 2,5 millones de habitantes en 2035.

La socialista advierte además de la “especialmente preocupante” evolución por grupos de edad, con 277.000 personas menos menores de 40 años que en 2009 y, por ejemplo, la provincia ourensana cuenta con más personas pensionistas que afiliadas a la Seguridad Social.

Papel mojado. Entre otras cuestiones, la diputada del PSdeG pide a la Xunta que empiece por cumplir las medidas previstas en la Lei de Impulso Demográfico de Galicia que el propio PP aprobó en febrero del año pasado. A su juicio, el Ejecutivo del PPdeG convierte en “papel mollado” sus propias leyes y los “titulares que venden periodicamente nos que din priorizar as medidas para a mellora do mercado laboral para mozos e mozas, as axudas á vivenda e a posta en marcha de medidas para a conciliación”.

Reclama Rodríguez Rumbo un documento donde se analice el “cumprimento certo” de las medidas anunciadas en los últimos años “ tanto presentando o orzamento executado en cada medida como os obxectivos acadados”. Pide, asimismo, ejecutar los recursos destinados a f ijar población en el rural, o el refuerzo de los servicios en los concellos que permitan el asentamiento poblacional.