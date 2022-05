El rey Juan Carlos I gana con el ‘Bribón’ el Trofeo Viajes InterRías de Sanxenxo

··· El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló este domingo que no ve “razonable” que se siga cuestionando al rey emérito y defendió que éste visite España “cuando lo considere oportuno”, de acuerdo a “sus derechos y libertades”. “Es una pena que perdamos el tiempo en esto”, aseveró el líder popular sobre las críticas a la visita del rey emérito a España, en concreto a Sanxenxo. En este sentido, el presidente del PP subrayó que el emérito es un “ciudadano que no tienen ninguna causa pendiente con la Justicia” y, además, ha ejercido como rey durante décadas. Así, reiteró que se “utiliza la figura de Juan Carlos I y la visita a su país para cuestionar la jefatura del Estado”. “Después de 40 años ya está bien de cuestionar la Constitución de nuestro país”, dijo. “El rey va a venir a España cuando lo considere oportuno, y si viene a Galicia no tenemos más que darle la bienvenida”, concluyó.