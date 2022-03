El sector lácteo gallego, ya tocado y casi hundido por huelga de transporte

José Carlos Rodríguez. SANTIAGO. Efe. Los paros en el sector del transporte, eje esencial en la industria del consumo, están teniendo una especial repercusión en la distribución de la leche y sus derivados, un sector que en Galicia ya arrastraba problemas desde hace años por el bajo precio de la leche en origen, con unas explotaciones que se encuentran ahora en una situación de incertidumbre y de extrema debilidad. Tras cuatro días de paros, Fenil, que integra a más de 60 empresas que representan más del 95 % de la producción nacional de productos lácteos, ha advertido de que la industria tendrá que parar su actividad, debido a que no podrá contar con los bienes necesarios para la elaboración de los productos lácteos. "Las fábricas han visto interrumpido el suministro de los insumos necesarios para la elaboración de productos lácteos y también el traslado del producto terminado a las cadenas de distribución, por lo que se ha anulado la capacidad de envasado y de almacenamiento y gestión de un alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario", señalan desde la federación.

Además, añaden que "esta paralización está acarreando consecuencias sociales, económicas y medioambientales inevitables, pues supondrá la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas", y "pone en riesgo el abastecimiento de productos nutricionalmente básicos en la alimentación de las personas como son la leche y los lácteos". Si bien desde la principal asociación de productores del país, Agaprol, que agrupa a más de 600 ganaderos de una decena de autonomías, señalan que por el momento no existen "problemas serios" en la retirada de la leche de las explotaciones, sí que apuntan a que las incidencias vayan en aumento si los paros persisten varios días. "Hay mucha preocupación" por esta huelga del transporte y las consecuencias que de ella se puedan derivar", apunta a Efe su presidente, Francisco Fernández. Según Inlac, que reúne a los productores y a la industria, el desabastecimiento de leche y de productos lácteos "se está notando ya" en los lineales de los supermercados, ya que la interrupción en la circulación de camiones "está poniendo en peligro" el suministro de piensos a las granjas, de embalajes y materiales a las plantas de producción, además de la salida de leche y otros productos lácteos.

EXPLOTACIONES AFECTADAS. En Mesía (A Coruña) está ubicada Casa Grande de Xanceda, la granja ecológica más grande de Galicia, una explotación que cuenta con 300 vacas y 200 hectáreas de terreno ecológico, libre de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos. Su responsable de comunicación, Jessica Rey asegura que no pueden distribuir mercancía a sus clientes en tiendas y supermercados. Aunque destinan leche para elaborar productos de más larga vida como yogures o quesos, almacenan ya 100.000 euros en pedidos esperando un reparto que no llega. "Si no se soluciona hoy este problema, mañana tiramos la leche, no podemos aguantar, esto es un grito de urgencia", asegura a Efe esta ganadera, que no entiende que "no se haya encontrado una solución todavía a esta situación que es completamente insostenible". "Los productos ultrafrescos deberían tener unos servicios mínimos de abastecimiento, pues además de ser esta pérdida un perjuicio económico lo es también medioambiental porque se trata de recursos que son alimentos", argumenta.

El equipo de expedición de la granja, integrado por cinco personas, ya no trabaja porque no puede sacar los pedidos. Con las cámaras de frío llenas de palets preparados que no se pueden mover y, en la fábrica, con una veintena de operarios, también van a dejar de producir y van a parar "porque no tienen qué hacer". Algo parecido ocurre en la explotación Freire Pérez, ubicada en el concello de Rois (A Coruña), que cuenta con un centenar de vacas para la producción de leche. Su dueño, Xacobe, comenta a Efe que esta mañana ha tenido que "tirar" casi toda la producción del día. Mientras que la madrugada del miércoles sí que fueron a recoger la leche, Xacobe afirma que esta pasada madrugada ya no vinieron, mientras que la producción continúa en marcha. "No podemos parar, los animales enferman. Tenemos que seguir ordeñándolos, pero tenemos que tirar la leche porque no me cabe en los tanques", explica.

Casi toda la producción de un día, unos 1.900 litros, ha tenido que tirar este ganadero, que se encuentra en una situación de incertidumbre: "No sabemos nada, si van a venir esta noche o no. Lo que sé es que en otras fábricas sí recogieron la leche esta mañana. Pero no tenemos ninguna previsión para estos días. Las pérdidas son "cuantiosas" porque mientras se tira la leche los gastos en pienso, luz y gasóleo continúan: "Tengo el mismo volumen de gasto ordinario, pero el producto fue a la basura. Es como si no las hubiera ordeñado", afirma. Por otro lado, la consejera delegada del Grupo Leche Río, Carmen Lence, reconoce que, en función de cómo transcurra esta jornada, sus fábricas podrían dejar de recoger leche a partir de mañana, porque en este momento sus silos están prácticamente llenos y no pueden seguir con el envasado. "Vamos a ver cómo nos va. Lo que podemos fabricar. A partir de hoy, no hay mucho más margen. Vamos a hacer todo lo que podamos, por el compromiso que tenemos con nuestros ganaderos. Pero milagros no podemos hacer. Tenemos los silos prácticamente llenos. Al final del día tendremos que tomar una decisión. Vamos a ir viendo día a día", ha asegurado Lence a Efe.

La empresaria lucense apela "a la responsabilidad" de los convocantes del paro en el sector del transporte y a su "solidaridad con el sector lácteo gallego, porque le da de comer a muchas familias": "No es una postura egoísta, porque es un sector que ya está muy dañado. Especialmente los ganaderos, que están pasando por una época muy mala y esta puede ser la última estocada", afirma.

MEDIDAS URGENTES. Desde el Gobierno, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas señalaba "problemas puntuales", en los suministros, una versión que difiere de la de la Xunta, que reclama medidas "urgentes" para asegurar el abastecimiento a las explotaciones y la recogida de leche. "Le pedimos al Gobierno que hable con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Interior para garantizar esos servicios mínimos. No se puede esperar al 29 de marzo para tomar decisiones. Entre otras cosas los animales necesitan esa alimentación y deben de ser ordeñados. No pueden esperar", ha asegurado hoy el conselleiro de Medio Rural, José González. Tras la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada ayer en Madrid, el conselleiro ha pedido al Ministerio del ramo "más valentía" a la hora de actuar frente a la venta a pérdidas en Galicia, una situación que se da desde el año pasado por el incremento de los costes de producción y no tanto por la invasión rusa de Ucrania.

PÉRDIDA DE GRANJAS. Galicia cerró 2021 con 6.404 granjas activas que realizaron entregas de leche, 364 explotaciones menos que un año antes, según datos del Ministerio de Agricultura. Ya en 2020 la comunidad gallega descendió por primera vez de las 7.000 explotaciones lácteas y en 2021 continuó perdiendo granjas, a pesar de que sigue a la cabeza en el conjunto nacional, pues las explotaciones gallegas suponen más de la mitad de las 11.424 existentes en toda España. Sin embargo, el precio de la leche en Galicia cerró en 35,6 céntimos el litro en 2021, una cifra que la coloca a la cola del país y que se encuentra muy lejos de la demanda de los ganaderos, que siguen sin cubrir los costes de producción derivados del alto precio de la luz, de los gastos en materias primas y de combustibles. Según los últimos datos de la Xunta, el coste de producir un litro de leche subió cuatro céntimos, al pasar de los 36 a los 40 céntimos, mientras que el precio de la leche en origen se sitúa en 35,9 céntimos.