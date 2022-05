El sistema de ayudas para la compra de libros de la Xunta, “un insulto á intelixencia”

En septiembre del presente año comenzará a aplicarse en los cursos impares la LOMLOE, por lo que la Xunta ha decidido aumentar un 47% el presupuesto destinado a las ayudas a las familias para la obtención de libros de texto y material escolar. Desde las Anpas galegas consideran esta medida totalmente ineficaz y un gasto de dinero absurdo. Fernando Lacaci, presidente de la Confederación de Anpas de Galicia, llegó a calificar al sistema de ayudas diseñado por la Xunta como “un insulto á intelixencia humana” en declaraciones a EL CORREO.

La entrada en vigor en enero del pasado año de la nueva Ley de educación, conocida como LOMLOE, implicará una serie de modificaciones en el curso escolar que comenzará tras el verano, en relación con el curso presente. Entre ellas está la obligatoria renovación de los libros de texto en todos los cursos impares tanto de educación primaria, como de secundaria y obligatoria. Desde la Confederación de asociaciones gallegas de madres y padres de alumnos conocida como Anpas galegas, aseguran que la consecuencia principal de esto será un incremento inmenso del gasto que las familias tendrán que realizar al inició del próximo curso escolar. Debido principalmente a que el trasvase de libros que siempre ha existido a nivel particular entre amigos y familiares no se podrá dar este año en los cursos impares, ni el próximo en cursos pares. “Todo o mundo terá que ter libros novos e non valerán por tanto os libros dos irmáns, dos veciños ou dos curmáns... Será unha auténtica tolería, considerando que un curso de libros de texto pode andar tranquilamente, nos cursos máis altos, moi preto dos 300 euros. Esto representa un gasto enorme para calquera familia se temos en conta ademais que a esto hai que sumarlle todo o resto de gastos correspondentes a calquera inicio de curso” explica Lacaci, presidente de Anpas galegas.

En este contexto, el pasado 8 de abril el todavía presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció en rueda de prensa que la Xunta aumentará en un 47% su apoyo a las familias para el acceso a libros de texto y material escolar el próximo curso 2022-23, pasando de los 17,4 M€ de este curso a los 25,6 M€ en el siguiente. Un considerable aumento del presupuesto que responde a la entrada en vigor de la nueva ley e irá prácticamente en su totalidad destinado a afrontar la reposición de los manuales del Fondo solidario de libros puesto en marcha por la Consellería de Educación en 2015 con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de todas las familias. En mismo se asignan libros de texto a el alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, y en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, por orden inversa a la renta per cápita de la unidad familiar. Este, además, forma parte del sistema de apoyo a las familias en materia de libros y material escolar de la Xunta junto con las ayudas a la adquisición de libros de texto (para aquellas enseñanzas y cursos en los que los materiales no son reutilizables) y las ayudas para la adquisición de material escolar. Un sistema que Fernando Lacaci tilda de “insulto á intelixencia humana” al considerar que este “non só é ineficiente, senón que tamén é tremendamente costoso e está exclusivamente dedicado a que se sigan vendendo e elaborando libros para o beneficio das editoriales”. Además, explica que el sistema de préstamo universal y gratuito que existía hasta hace unos años en Galicia “era infinitamente máis barato, práctico, seguro e, sobre todo, máis educativo posto que defendía valores de continuidade, de igualdade e solidaridade entre os rapaces” que Fernando considera “moitísimo más importantes que os manuais por si mesmos”.

Desde Anpas galegas consideran que el incremento del presupuesto anunciado por la Xunta es “un despropósito absoluto e un gasto monumental, que nin siquiera vai ser suficiente para as familias e só vai axudar a continuar revivindo un sistema que está fracasado”. Además de suponer perder la oportunidad de realizar un cambio, necesario y sobre todo oportuno, después de dos años de pandemia en los que una gran parte de los contenidos se impartieron a través de medios digitales, hacia un nuevo modelo en el que los libros de texto dejen de ser piezas centrales.

ANPAS DEFIENDE LA ELIMINACIÓN DE LOS LIBROS al considerar la utilización de estos un auténtico arcaísmo. Lo que las Anpas vienen defendiendo desde hace mucho tiempo es que no existan libros de texto, “nin regalados, nin prestados, nin gratuitos, nin de ningún outro xeito” y que la Xunta deje de pagar “cantidades astronómicas” a las editoriales. “A Xunta tense que encargar de que se elaboren materiais propios galegos, adaptados á realidade da nosa comunidade e que non necesariamente deberían estar todos en papel” asegura Lacaci. El presidente de las Anpas está convencido de que, si bien en el momento en el que se elaboren estos materiales habrá que asumir el coste de remunerar a los profesores que los realicen, a partir de ahí estos serían gratuitos y accesibles para los escolares y profesores. “Estes incluso poderían ser homoxéneos para toda a comunidade educativa, así como, actualizables de maneira sinxela, modernos e sobre todo pedagóxicamente moi útiles” concluye finalmente Lacaci.