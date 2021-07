El sistema de cita previa se estrena mañana con los estudiantes Erasmus

Tras más de seis meses con un sistema de citación forzada en el que el Sergas decide día y hora para que cada gallego reciba su vacuna contra el coronavirus, este lunes el panorama cambiará, con la implementación de la cita previa. Este nuevo sistema podrá ser usado por los mayores de 50 que aún no recibieron dosis y por los menores de 30, iniciando la campaña por un colectivo que preocupaba especialmente a Sanidade: los estudiantes Erasmus.

Los estudiantes gallegos que van a cursar el próximo año en otros países europeos serán los primeros en estrenar esta herramienta, pues podrán hacerlo desde mañana, 5 de julio. “Ya tenemos el listado de todos los Erasmus que nos proporcionaron las tres universidades gallegas, en torno a unos 2.000”, explicó en rueda de prensa este sábado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

No podrán sin embargo entrar en las aplicaciones destinadas a este proceso, como Sergas Móvil, o la web, todos a la vez, para que no colapse el sistema. “Haremos pruebas con grupos de diez para comprobar que todo funciona correctamente y, de ser así, iremos ampliando progresivamente”, explicó Comesaña, que incidió en que “es importante que los sistemas, pese al exceso de entradas, mantengan su funcionamiento y filtren bien”.

A partir de ahí, los siguientes serían los mayores de 50, a partir del miércoles 7. Podrán marcar el día y la hora que mejor les venga “aquellos de los que no teníamos su teléfono y, por ello, no pudimos ponernos en contacto para que acudiesen a vacunarse cuando les tocaba, o los que no acudieron a vacunarse cuando fueron llamados, ni a las ‘repescas’”.

Todos los demás, incluidos los gallegos de 30 a 39, no podrán pedir cita cuando les convenga, ya que se encuentran inmersos en campaña activa y esto “incompatibiliza” el poder fijar fecha. Con todo, según precisó el conselleiro, a ellos “irá destinado un mayor número de vacunas: el 95 por ciento”.

Y es que solo el 5 % de los viales restantes serán los que irán dirigidos al sistema de cita previa. En concreto, según las estimaciones de la Consellería, serían del orden de unas 2.000 dosis a la semana durante el mes de julio, lo que haría un total de 8.000 dosis en 31 días.

En estos momentos, el 62,2 % de los gallegos mayores de 40 años están vacunados, frente al 54,5 % de la media estatal. En el conjunto de la población diana, hay un 51, 5 % de personas con la pauta completa, frente al 43 % de España. Por ello, afirmó que “seguiremos priorizando la vacunación por grupos de edad, de mayor a menor, según se vayan recibiendo dosis”, ya que “este sistema ha funcionado inmejorablemente”.

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO COVID EN FARMACIAS Y VÍA TELEFÓNICA. Asimismo, Comesaña indicó que se está trabajando también desde la Consellería en otros ámbitos de mejora de la campaña de vacunación. Por una parte, en lo que se refiere a la expedición de los certificados COVID, estos se podrán obtener en las oficinas de farmacia, algo en lo que ya se lleva mucho tiempo trabajando.

Pero, además, también se está implementando un sistema de obtención de este documento por vía telefónica, “para que, llamando a un teléfono y proporcionando sus datos y un correo electrónico, la persona en cuestión pueda recibir el certificado de vacunación de forma digital en su e-mail”. “Son dos vías más que se suman a la más importante para nosotros: la obtención a través de la aplicación Sergas Móvil, que también supone una oportunidad para que todos los gallegos se sumen al proceso de digitalización”, precisó.

SIGUIENTE PASO: INMUNIZAR A LOS MAYORES DE 70 SIN CONVOCATORIA. Por otro lado, dentro del objetivo de tener a todos los mayores vacunados cuanto antes, para frenar la expansión del virus entre la población que mayor riesgo tiene de sufrir complicaciones, Sanidade trabaja para que la población de más de 70 que queda sin recibir la vacuna pueda ser inoculada en cualquiera de los catorce puntos de vacunación que existen en la comunidad gallega sin haber sido citada, con solo presentarse en el más cercano. En este sentido, Comesaña volvió a pedir disculpas, una vez más, a los jóvenes, porque “no tenemos suficientes vacunas para poder inmunizarlos ahora”.