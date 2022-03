“El sistema de listas de contratación de técnicos auxiliares es medieval e injusto”

Hace aproximadamente dos meses más de 300 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (conocidos como TCAE) enviaron una serie de quejas a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, sobre el funcionamiento del sistema de listas de contratación temporal de los centros sociosanitarios dependientes de la Consellería de Política Social. Denuncian, entre otras cuestiones, duras penalizaciones si rechazan cubrir una vacante cuando les llaman. La Oficina del Valedor ya emitió el 15 de febrero una resolución, en la que insta a la Conselleria a reunirse con los representantes de los trabajadores y a negociar el diseño de un nuevo modelo de coberturas temporales. Pero por ahora, aseguran, ni les han llamado ni se han cambiado los criterios que rigen las listas.

En los documentos enviados los trabajadores denunciaban, entre otras cosas, “la injusticia que supone que el sistema actual de listas de contratación temporal penalice a los trabajadores con 6 meses sin recibir ofertas de trabajo si deciden rechazar un contrato de media jornada o fin de semana que no da para vivir”, asegura en declaraciones a EL CORREO uno de los técnicos auxiliares afectados, Manuel Bóveda.

Quién también explica que “es imposible vivir con un mínimo de dignidad con los ingresos que genera un contrato de dos horas/jornada, 3,5 horas/jornadas, dos días a la semana etc”. Es por esto que asegura que cuando se entera que se van a ofertar contratos inferiores a la jornada completa, automáticamente se pone en “suspensión de llamamiento” por temor a que le toque y pierda ingresos, lo que según cuenta le genera una “situación de estrés continuo”.

Los trabajadores hacen hincapié en que esta misma “penalización-castigo desorbitado” se les impone también en los casos en los que se ven obligados a rechazar un contrato por encontrarse ejerciendo su trabajo en un centro privado o público, como el Sergas, o por estar enfermos o incapacitados temporalmente. En este sentido Manuel pide a la Conselleria de Política Social que “no me penalice por no aceptar un contrato por estar trabajando, de IT o enfermo”, alegando que, por si no lo saben, “tenemos que comer y pagar facturas”.

Además, lamentan que cada vez que cumplen un año de contratación se les envía 4 meses al final de la lista (lo que equivale a 4 meses de paro), sin respetar la puntuación obtenida hasta el momento ni el orden para optar a cubrir alguna plaza vacante.

Por todo esto, recientemente han comenzado a recoger firmas en todos los centros de Galicia para intentar cambiar este sistema de listas que consideran “medieval e injusto” y que repercute también en los usuarios, ante la impasividad de la Xunta que todavía no ha dado señales de que se esté planeando una reunión con el comité intercentros, como recomendaban desde la Oficina del Valedor, para negociar justamente el rediseño de las listas de contrataciones temporales.

“Aunque en este proceso nos han funcionarizado, da la impresión de que todo va a seguir igual por lo que hemos organizando una serie de concentraciones para continuar denunciando esta situación como la celebrada el pasado 2 de febrero ante la residencia de mayores de Campolongo en Pontevedra”, añade finalmente Manuel.

Desde la Consellería alegan que la contratación del personal temporal de la Xunta se lleva a cabo siguiendo siempre los requisitos y procedimientos que regula el Decreto 37/2006, del 2 de marzo, en el que se establece el sistema de llamadas, penalizaciones y contrataciones. Además, aseguran que el órgano encargado de la gestión de las listas y posibles sanciones es la Dirección Xeral de Función Pública.