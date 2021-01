El SUP pide que se aumente el personal para la sala del 091 de A Coruña, que asume desde el 1 de marzo la de Lugo y Ourense

A Coruña. Desde el primer día de marzo, las salas del 091 de la Policia Nacional de las provincias de A Coruña, Ourense y Lugo se unificarán y quedarán centralizadas en la Comisaría de Lonzas de la ciudad herculina, al ponerse en marcha el plan de los Centros inteligentes de mando de comunicaciones y control (Cimacc), que las sustituirán.

Ante esta concentración territorial –en Galicia solo habrá otra sala en Vigo, que atiende a toda la provincia de Pontevedra– para atender las llamadas de los ciudadanos, que se efectúa a nivel del Estado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) recuerda que en la actualidad, la sala provincial de A Coruña está integrada por 24 agentes y recibe al mes unas 11.000 llamadas, la de Ourense dispone de 11 policías y atiende a 2.000; y los 9 de la de Lugo responden a unas 2.400 peticiones.

Pero, desde el SUP se advierte que la unificación supraprovincial, se va a realizar tan solo con la ampliación de 5 funcionarios más para el futuro Cimacc 091 de A Coruña, y sin acometer ningún tipo de reforma en sus instalaciones, que no se han modernizado desde hace mas de 15 años, salvo algunos trabajos puntuales de acondicionamiento.

NECESIDADES BÁSICAS. Por ello, una portavoz del sindicato explica que ante la pérdida de 15 agentes (de los 44 actuales en las tres provincias a los 29 desde el mes de marzo), y al aumentar las llamadas que se recibirán en un 40 %, provocará una sobrecarga de trabajo de los agentes e incluir llamadas sin atender. Ello, sobre todo señala, con el grave perjuicio de las resoluciones urgentes de incidencias denunciadas en las que puede peligrar la integridad física (como en casos de violencia contra la mujer). Por eso el SUP considera necesario el aumento de personal.

Además, ante la pandemia existente, el sindicato solicitó la colocación de mamparas de separación entre los puestos telefónicos para prevenir el contagio de la COVID entre los funcionarios que prestan servicio, y cribados ante los contagios. Pero, ante el aumento del servicio al asumir las provincias de Lugo y Ourense, considera necesario más medios para responder y analizar con urgencia las llamadas de los ciudadanos.

SE PIERDE LA CERCANÍA. Otra consideración que se realiza desde el SUP sobre el proyecto de la Dirección General de la Policía Nacional es lo que supone el alejamiento de los agentes de lugares no conocidos para ellos, perdiendo la empatía entre el ciudadano y el policía, ya que habrá calles que no pueda ubicar en una ciudad concreta. Esto, según el sindicato, aumentará el tiempo de respuesta poniendo en peligro el éxito de la intervención, o incluso en la vida de algún ciudadano.

Manifiesta el SUP por ello que los nuevos Cimacc 091 se implantan solo por motivos económicos, al no tenerse en cuenta la importancia del número de puestos de trabajo, ya que una decisión tardía por sobrecarga de llamadas puede desencadenar un grave perjuicio para la resolución urgente de la incidencia.

Por ello se solicita la necesidad urgente de adaptar el catálogo de puesto de trabajo, que en el caso del 091 de Vigo no recoge la figura de jefe de Sala, algo imprescindible porque hay que realizar cursos específicos para ese cargo y para el de la Oficina de Atención al Ciudadano. a.m.