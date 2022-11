El superior de Mazaira que fue advertido sobre la peligrosidad de la curva: “Lo ví como un tema técnico y productivo y no como una cuestión de seguridad” Vilariño aseguró en su declaración que el informe del jefe de maquinistas no transgredía ninguna norma y que no se debatió en la comisión de seguridad // Ángel Lluch, de la gerencia de seguridad en la circulación de Renfe Viajeros manifestó que no constaba que hubiera denuncias sobre ese punto // La secretaria del consejo de administración de Adif dijo que Cortabitarte no tenía explícitamente la competencia de evaluación de riesgos