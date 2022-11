El Supremo prohíbe que los tránsfugas se puedan beneficiar de mociones de censura como la de Sada

A Coruña. El Tribunal Constitucional obligó a modificar la ley para que los tránsfugas puedan impulsar y votar las mociones de censura contra alcaldes como la que acaban de proponer en Sada (A Coruña), aunque el Tribunal Supremo no les deja obtener beneficios de ellas, por lo que la jurisprudencia acabaría por anular los nombramientos, entre ellos el de la candidata alcaldesa, María Nogareda, si la iniciativa triunfa. El viernes de la semana pasada los concejales de los grupos municipales del PPdeG (cinco), el PSdeG (dos) y Alternativa dos Veciños (dos) de Sada presentaron una moción de censura contra el alcalde, Benito Portela (Sadamaioría), para la cual tienen exactamente la mayoría absoluta de los votos y cuyos partidos ya anunciaron que no las autorizan y que, de seguir adelante, los expulsarían (como ya hizo Alternativa dos Veciños). Se trata de una moción que hasta hace poco no habría podido seguir adelante por lo que establecía la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que determinaba que si la moción la presentaba algún concejal que “haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato”, en este caso por el paso al grupo mixto derivado de la expulsión, la mayoría de votos “se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias”. El TC anuló esta disposición y la dejó solo vigente para aquellos concejales que formen parte del grupo municipal del alcalde. Sin embargo, el TS establece que los concejales tránsfugas no pueden obtener beneficios con las mociones, ni en cargos ni en retribuciones. Esto dejaría la moción de censura de Sada en una situación compleja, pues si bien la doctrina del TC la avala, la del TS ha anulado nombramientos como el que tendría la candidata a la Alcaldía, que mejora su actual posición política gracias a la iniciativa, como también podría mejorar las retribuciones percibidas. M.A./EFE