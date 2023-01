El terremoto de Brasil se deja sentir en la Casona do Hórreo

Santiago. Además de mantener profundas discrepancias a nivel ideológico, PPdeG y Bloque también manejan calendarios muy distintos en cuanto a la celebración del Debate sobre el Estado de la Autonomía. Mientras los primeros no parecen tener demasiada prisa en convocarlo, a los segundos les urge, como señaló este lunes Ana Pontón. Dos puntos de vista muy distintos y, entre ambos, un reglamento cuya interpretación puede ser ambigua.

En rueda de prensa, la portavoz nacional del BNG instó ayer al presidente de la Xunta a convocar el debate ya porque considera que el Gobierno gallego no tiene “proyecto de futuro” y debe escuchar a una oposición que sí tiene propuestas. Pontón reclamó la convocatoria de esta cuita que en 2022 no tuvo lugar ya que desde la Xunta esgrimieron que no tendría cabida puesto que en mayo de ese año ya se celebró la sesión de investidura de Alfonso Rueda.

Pese a ello, la dirigente del BNG cree conveniente que se celebre dicho debate cuánto antes porque “Galicia está quedando atrás ante un Gobierno del PP instalado en la rutina, sin pulso político y sin proyecto para sacar al país adelante”. Además, el de la Xunta es un Gobierno “incapaz de defender los intereses de Galicia”, reprochó la nacionalista, que percibe un “brutal deterioro” de la economía gallega.

Enfrente, el grupo parlamentario del PPdeG considera que la petición de Pontón es solo un intento por “hacerse notar” y “llamar la atención” como principal partido de la oposición frente a un PSdeG en “crisis de liderazgo”. En esta línea, Pedro Puy rechazó la urgencia de celebrar ahora este debate, que considera que corresponde hacer cuando se cumpla un año de la investidura del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Aunque admitió que por la interpretación literal del artículo 141 bis del Reglamento del Parlamento podría celebrarse “mañana mismo”, recordó que “lo habitual” es esperar un año desde que se produjo el último debate de investidura, que también tiene carácter de general con la presentación del programa de gobierno. f.t.