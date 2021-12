El tren AVE ya es para los pasajeros ‘de verdad’

Galicia despide 2021 con la llegada de la alta velocidad. Tras el viaje inaugural el lunes con las máximas autoridades, el primer viaje comercial saludó el desembarco de esa infraestructura con los primeros pasajeros de verdad.

La primera jornada hábil del AVE estuvo marcada por la expectación, con el estreno de los primeros trayectos entre la capital de España y la ciudad de Ourense. Las estampas las protagonizaron desde curiosos, a estudiantes y familias que aprovecharon la oportunidad para volver a Galicia para pasar las Navidades con sus parientes o, en sentido inverso, disfrutar de un día en Madrid.

Los primeros trenes, para mayor jolgorio de los que aguardaban, hicieron acto de presencia con algún minuto de antelación sobre la hora prevista en ambos sentidos.

“La verdad es que no te enteras, el tren ha llegado con antelación, estoy muy contento. He aprovechado hoy para coger el AVE y dar una vuelta por Madrid. Mañana por la mañana vuelvo a Galicia”, dijo a Efe Enrique García nada más llegar a Madrid. Este estudiante, oriundo de Vigo y que está realizando un Erasmus en Francia, fue uno de los más madrugadores para ser parte del primer trayecto del AVE, que salió a las 6:30 horas de la estación de Ourense para dirigirse a Chamartín, en Madrid.

Los trenes, que alcanzan los trescientos kilómetros por hora, permiten conectar ambas ciudades en 2 horas y cuarto. Todavía más competitivos son los tiempos desde Zamora a Madrid, cuyo viaje apenas supera la hora.

Laura Anta, una viajera que se subió al AVE en Madrid para ir a Zamora, disfrutó del recorrido junto a su mascota, un gato. Desde allí la irán a recoger para ir a Benavente, donde pasará las navidades con su familia. “Sin duda, permite acortar tiempos. Aunque no llega hasta donde vivo, en Benavente, me permite estar en una hora en Zamora, allí me vienen a buscar”. En total, 30 minutos más en coche para llegar a su casa. Según aseguró, merece la pena: “Voy a pasar allí estas fechas con la familia”.

Visiblemente satisfechos, varios gallegos compartieron con la prensa su ilusión por la circulación del AVE a Galicia después de años de espera motivados por continuos retrasos. “Por fin”, resumió a modo de ejemplo Adrián Vázquez, quien cree que este avance “se va a notar a la hora de aprovechar más el tren hacia Galicia”. Este gallego, que reside en Madrid apostó de hecho por este medio de transporte para volver a Santiago de Compostela para pasar estas fiestas con su familia. Pero no fue el único.

Los precios iniciales de estos primeros trenes no defraudaron en el estreno, especialmente entre los que consiguieron alguno de los billetes promocionales que Renfe puso a la venta. “Lo cogí con antelación y muy bien, ida y vuelta me ha salido 70 euros con mi mascota, no está mal”, terció Anta, que optó por el tren por comodidad y también para poder viajar con su mascota.

El afortunado Enrique García, que iba a pasar el día a Madrid, consiguió adquirir un billete promocional por 15 euros.

Inmaculada Benítez demanda precios más competitivos para los viajeros que, como en su caso, tienen que ir frecuentemente a Madrid por motivos laborales. Al cogerlo con poca antelación, el billete le supuso “un incremento de veinte euros” por lo que pide que pongan precios más asequibles “para poder disfrutarlo todos”.

De momento, el AVE ha sido la opción elegida por varios viajeros que optaron por este medio frente el avión, como en el caso de Manuel Colmenero, quien se dirigía ayer a Jaén desde Santiago. Él pide que se pueda completar la alta velocidad conectándola con el resto de ciudades gallegas. Vecino de Vigo, demanda la “conexión completa” y así poder aprovechar esta oportunidad.

“Es un día histórico”, comentó el diputado del PP Celso Delgado, justo antes de coger el primer tren (6:30) de Ourense a Madrid por motivos de trabajo. Para Delgado, uno de los más firmes defensores del AVE durante varias legislaturas, el AVE es una oportunidad que Ourense ha de aprovechar, comentario que hizo tras ahondar en la reducción de tiempos de viaje.

En el primer día de servicio de la alta velocidad Ourense y Madrid, cerca de cinco mil viajeros utilizaron los trenes AVE y Alvia de Renfe que conectan Galicia y Madrid.

En total, desde la puesta a la venta, el pasado 23 de noviembre, ya se vendieron 125.000 billetes, entre los que se incluyen los promocionales a 15 euros.

El primer servicio AVE, que salió a las 6:30 con destino Madrid, registró 160 viajeros. En sentido contrario, con salida de la capital española a las diez, todas las plazas estuvieron ocupadas.