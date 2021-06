El verano impulsará el mercado laboral con 30.000 contratos en Galicia

ÍÑIGO CAínzos

Santiago

El verano le va a dar mucha vida a un mercado laboral que sigue temblando por los efectos de la pandemia, y que trata de reponerse, poco a poco, a su devastador paso. Los datos de mayo fueron positivos, especialmente en términos cualitativos, y se espera que la llegada del verano, con la reactivación del turismo, contribuyan a dinamizar al empleo.

Según un informe de Randstad, en Galicia se van a generar unos 30.000 contratos durante la campaña estival. En comparación con el año pasado (unos meses en los que el país salía del confinamiento estricto, se daba por vencida la pandemia y se recuperaba la movilidad y una cierta normalidad), el incremento es del 24,2%.

Además, este aumento de la contratación es un 3,5% más alto que en el conjunto de España, en donde se espera que se generen 438.550 contratos. Esa es la visión optimista. Pero queda camino por recorrer, porque los índices de contratación serán casi un 30% más bajos que antes de la pandemia. En 2019 fueron algo más de 621.700.

El profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la USC, Melchor Fernández, considera “normal” está previsión, teniendo en cuenta la “falta de posibilidades” del pasado año, y apunta que los datos podrían ser incluso mejores en Galicia, si se sigue con esta dinámica.

Y es que hay factores que juegan a favor de la rápida recuperación del turismo en la comunidad: la “mayor estacionalidad” hace que el verano sea mucho más potente que en otras regiones a nivel de servicios, a lo que hay que sumar “un modelo turístico más natural, en una época en la que se buscan entornos con menos densidad de población. “No somos un destino de sol y playa, pero la gente viene en verano para disfrutar de la naturaleza”, explica para justificar estos dos factores.

También remarca que ha habido “una mejor gestión de la pandemia, que tiene efecto llamada”, y que el perfil de visitante de Galicia es “básicamente nacional, el primero que se va a recuperar”, y con una gran mayoría de los viajeros con certificados de vacunación.

No obstante, los niveles de contratación siguen “muy lejos de la etapa precovid”, pero “es un inicio esperanzador”.

De vuelta a los datos, en términos absolutos, la mayor parte de rúbricas se estamparán en Pontevedra, con 12.410, por delante de A Coruña (11.630), Lugo (3.480) y Ourense (2.080). Así, estos casi 30.000 contratos supondrán el 6,7% del total de España. En esta dinamización del mercado laboral tiene mucho que ver la suavización de las restricciones, tanto en España como en el resto del mundo. El turismo va a ser el principal motor de recuperación. Y de su mano, mejorará la hostelería (se espera que agosto sea un mes en el que se llegue al 80% de ocupación), el transporte y el ocio. Además, el comercio, gracias a la campaña de rebajas, tirará del empleo.

PRECARIEDAD. La cara b de estos datos cuantitativos es el análisis cualitativo, porque de nuevo la mayor parte de los contratos volverán a ser temporales y precarios.

“Eso es una realidad cuando tienes sectores de este tipo, de demanda estacional”, explica el profesor, que añade que se trata de “un problema circular” en el que es necesario trabajar: “Si no se desestacionaliza, no se mejora, no se profesionaliza...”

En trabajos de dos meses de duración no se invierte en la formación de los empleados y se acaban ofreciendo puestos de “baja cualificación”. Mejorarla “debería ser uno de los objetivos de promoción turística.

Y es que el experto está convencido de que es importante “mejorar la calidad” y no competir a bajo precio. “Tenemos recursos de sobra para competir por ahí”, destaca. Una mejora que no solo se vería en la hostelería, sino también en el comercio. Y pone como ejemplo a Santiago de Compostela. “Es donde más se nota la necesidad de conocer costumbres e idiomas, cómo tratar a esos visitantes. Cada uno tiene un perfil que se debe conocer para no meter la pata. Pero para eso hay que formar al trabajador”.

MÁS VACANTES. Por su parte, InfoJobs también registró un considerable aumento de las ofertas de empleo. En Galicia, el pasado mes de mayo, hubo 9.248 ofertas, lo que supone un 22% más que en abril, cuando se ofrecieron 7.579 puestos. La comparación con respecto al mismo mes del año pasado (cuando comenzaba la desescalada), es todavía mayor, con un incremento del 124,9%.

La mayor parte de los puestos ofrecidos en España eran de duración determinada (38%), mientras que solo un 23% de las vacantes fueron indefinidas. Seis de cada diez contratos fueron para puestos de jornada completa.

En cuanto a las categorías más demandas, la mayor parte de ellos fueron profesiones, artes y oficios y atención a clientes. Los recursos humanos y el sector farmacéutico también ofrecieron menos plazas.