Emoción al despedir a militares de la Brilat que van seis meses a Mali

Seis meses después de haber iniciado un complejo adiestramiento, la primera rotación formada por algo más de 150 militares de la Brilat llegaba al aeropuerto de Peinador en Vigo, una parte de ellos acompañados de sus familiares directos, para embarcar en un vuelo especial de Air Europa con destino a Mali para relevar a sus compañeros de la base de Siero, dentro de la llamada operación EUTM Mali, que llevan en el país africano desde noviembre de 2021 y una parte de los cuales regresarán a España en el mismo avión.

Como es habitual en estos casos los momentos más intensos fueron cuando estas mujeres y hombres, curtidos en una vida tan complicada, tenían que despedirse de sus hijos pequeños, que se habían pegado un gran madrugón para darles un emocionado hasta pronto en la terminal.

Las lágrimas afloraron pero los soldados marchaban a cumplir con una misión en la que, en principio, no se contempla participar en operaciones de combate, aunque el peligro de las fuerzas yihadistas, sólidamente instaladas en ese país y en los vecinos, no deja de ser una amenaza más que latente. En condiciones normales no les volverán a ver hasta final de año, cuando se completa la rotación.

Ese algo más de centenar y medio de militares de la Brilat, integrantes del Grupo de Caballería Santiago I/12, Batallón Zamora I/29, Grupo Logístico, Batallón de Zapadores y Batallón de Cuartel VII, llevan seis meses de formación, que incluyó en los últimos días, entre otras maniobras, adiestramiento en procedimientos para identificar posibles agentes tóxicos☢️y cómo instalar una estación de descontaminación, o un ejercicio de combate en zonas áridas con el regimiento británico Duque de Lancaster.

La misión de formación de la Unión Europea en Mali, EUTM-Mali, proporciona al ejército de este país formación militar y asesoramiento en materia de cadena de mando, logística y gestión de recursos humanos, así como asesoramiento en materia de derecho internacional humanitario. En diciembre del pasado año España prorrogó su participación a pesar de la retirada de las fuerzas de Francia, principal soporte de este contingente hasta entonces, junto con los de otros países aliados por las amenazas de los grupos yihadistas.

De hecho, como informaba ayer este periódico, la propia Unión Europea decidió el pasado 12 de abril suspender el grueso de su misión en Mali. La decisión fue adoptada por los ministros de Exteriores europeos y, según Joseph Borrell, “obedece a la presencia de mercenarios del grupo ruso Wagner colaborando con las Fuerzas Armadas malienses” que provocaron una masacre en Moura donde murieron 300 civiles. Esos militares habían sido adiestrados por la UE.

A pesar de todo, España decidió no solo seguir con la misión sino aumentar su presencia con hasta medio millar de efectivos tanto del ejército de Tierra como de Infantería de Marina de la Armada.