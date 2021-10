Empleados de Vestas buscan apoyo de los europarlamentarios gallegos

Bruselas. “Este ano traballamos moito no primer semestre, incluso traballando moitas horas os sábados para tentar sacar a produción, que era o que nos dicían, e agora chegaron con isto de que queren cerrar as portas a final do ano e non o podemos permitir”. Con esas palabras llegó este lunes hasta Bruselas Alejandro Paleo, vocal del comité de empresa de la planta de Vestas en A Mariña lucense. Allí mantuvo una reunión con los eurodiputados gallegos a fin de que se unan a la lucha contra su anunciada clausura.

Así lo destacó en declaraciones a la TVG este trabajador que, junto a otros compañeros, viajó hasta la capital de Europa en bicicleta con el objetivo de frenar los despidos que avanzó la compañía ante su cierre: ERE que podría dejar en la calle a los 115 empleados de la factoría.

ENCUENTRO CON EL BNG. Con todos los empleados, que se dirigen ahora hacia la sede de la empresa danesa, se reunió, entre otros, la portavoz del BNG en la UE, Ana Miranda. Al respecto, tras dialogar con ellos, manifestó que “hay que interrumpir la industrialización” de nuestra comunidad, una situación que en este momento está siendo “especialmente grave en la comarca de A Mariña”, tal como informó el Bloque Nacionalista Galego en un comunicado.

“Sin industria no tenemos futuro”, resaltó en este sentido Miranda, quien reclamó la aplicación de un “Plan de Emprego e Industrialización para A Mariña” con el propósito de evitar que esta comarca se convierta en “un desierto industrial y demográfico”. ECG