En abril, la producción industrial gallega, a mil: crece 20 puntos más que la media

Confinamiento. El índice general de producción industrial se disparó un 76,4 % en abril en Galicia en relación con el mismo mes del año anterior, 20 puntos por encima del incremento registrado por la media, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año, el ascenso es del 14,9 % en la comunidad.

De nuevo estamos ante los efectos comparativos con el confinamiento y la hibernación de los sectores productivos que se dio en el cuarto mes de 2020 para tratar de frenar el avance del coronavirus.

En el conjunto estatal, la producción industrial se disparó un 50,3 % en abril en relación al mismo mes de 2020 y se anotó así su mayor alza de toda la serie histórica, que se inicia en 1975.

Con el avance interanual de abril, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de tasas positivas tras haber registrado en marzo su mayor subida en veinticuatro años (+15,4 %).

No obstante, hay que tener en cuenta que la comparación se realiza con el dato de abril de 2020, cuando, debido al primer estado de alarma, se paralizó durante dos semanas toda actividad no esencial. Todos los sectores registraron en abril de este año incrementos anuales de la producción. El mayor avance se lo anotaron los bienes de consumo duradero, con un aumento interanual del 229,7 %, seguido de los bienes de equipo (+120,4 %); los bienes intermedios (+61,3 %); los bienes de consumo no duradero (+27,1 %) y, por último, la energía (+13,7 %). Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial sube un 48,2 % anual y el 1,2 % mensual. J.C.