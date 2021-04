“En Galicia la pesca no es sólo un trabajo, es una forma de vida”

Me he puesto en contacto con usted porque me cuentan que acaban de poner en marcha una Bolsa de Empleo para cubrir vacantes en su actividad pesquera. ¿Cómo funciona?

Se trata de una plataforma on line en la que se pueden anotar las personas que busquen trabajo en el mar, especificando su especialidad en dicho oficio. Esta Bolsa de Empleo les pone directamente en contacto con los armadores de Acerga que estén buscando trabajadores. La escasez de tripulantes es, hoy por hoy, uno de los principales problemas para el sector y debemos de poner en marcha iniciativas en esta línea, tanto a nivel profesional como formativo.

¿Me podría realizar un balance de cómo fue el pasado año, marcado por la COVID, y cómo va éste?

La pandemia nos afectó, como al resto del país. Tuvimos varios barcos que se vieron obligados a parar por tener a personas con COVID-19 entre su tripulación, con la siguiente cuarentena para el resto de los trabajadores de la embarcación. Lo que sí es cierto es que nos afectó, y nos está afectando, mucho menos que a otros sectores económicos, ya que hemos seguido pescando, aunque sea con cierta incertidumbre. Lo bueno es que en nuestro caso los precios se mantuvieron por lo que podemos decir que el 2020 no fue del todo malo. Este año seguimos teniendo barcos confinados por contagios, pero seguimos pescando y los precios llevan una senda similar a la del año pasado.

¿Cómo valoran las cuotas y los totales admisibles de capturas o TACs para este año?

La cuota de jurel este año en la zona 9 A –aguas portuguesas, este– es similar a la del año pasado, pero en la 8c –Golfo de Vizcaya sur– tenemos un poco menos que en 2020. Es complicado ya que veníamos de un año anterior con poca cuota, pero gracias a los intercambios y swaps, creo que podremos tener una cuota similar a la de 2020. En cuanto a la caballa, tenemos también menos posibilidades de pesca que en 2020 ya que, debido a la salida del Reino Unido de la UE y el famoso brexit y su incertidumbre, España no puede hacer swaps para conseguir más cuota. Eso se nota bastante en la cuota final. Por otra parte, esperamos que este año nos den bastante más cuota de sardina porque el stock está realmente bien, tal y como lo demuestran las campañas científicas. Pero no sólo lo demuestran estas campañas, nosotros lo vemos en el mar, así que con respecto a esta especie somos optimistas. La cuota de anchoa 8C es un poco superior al año pasado y en la 9 A tenemos el mismo problema de siempre: Galicia tiene el 1,14 % de la cuota total de la 9 A, y con eso poco se puede hacer.

El Reglamento de la UE contra el que se ha alzado toda la pesca de bajura gallega... ¿es ese Gran Hermano que todos denuncian?

Estoy seguro de que a nadie le gustaría que en su trabajo le pusieran una cámara para vigilarle. Nos preguntamos si a los que hicieron la propuesta les gustaría estar vigilados todo el día, seguramente, no. Pensamos que todos los controles, trazabilidad y vigilancia que hay actualmente son más que suficientes. De todas formas, esta propuesta, de momento, es voluntaria y sólo para aquellos que sean reincidentes en incumplimientos.

¿Hay o no futuro en la pesca?

Claro que sí, sin duda. La pesca nos sobrevivirá a todos, lo único que se debe de hacer es actuar de forma responsable en sus tres vertientes: social, económica y medioambiental. Nuestro problema son las cuotas que son exiguas y esto provoca que muchos barcos quieran dejarlo ya que su actividad no resulta rentable con las capturas que tienen asignadas. De ahí el papel decisivo de Acerga. Nuestra gestión conjunta nos permite compartir esas cuotas, que los barcos que tengan más cuota sean solidarios con los que tienen menos. La demanda de pescado existe y su consumo es hoy más necesario que nunca, tal y como aseguran todos los expertos con respecto a la proteína que viene del mar.

¿Cree que la Unión Europea se atiende más a los científicos que a la gente que vive y también se preocupa por el mar?

Por supuesto. Todos los dictámenes que hace Bruselas están respaldados por los estudios científicos y son los que deciden los TACs, totales admisibles de capturas, que habrá para el año siguiente y muchas veces son lapidarios para el sector. Hemos dicho por activa y por pasiva que deben contar con nosotros, que nuestra opinión tiene que ser tenida en cuenta ya que somos los que estamos en la mar viendo el pescado todos los días. Nosotros sabemos cómo están los stocks, sabemos cuándo están bien y cuándo no, y sería absurdo intentar engañar a los mandatarios porque estaríamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. En Acerga consideramos que las decisiones sobre los stocks pesqueros deberían consensuarse entre sector, Administración y científicos. Sería lo más lógico.

¿Qué le pedirían al Ministerio y la Xunta de Galicia?

Lo mismo que a Bruselas: diálogo, consenso y que nos apoyen para que el sector de la pesca en Galicia siga siendo el más importante de Europa. Aquí la pesca no es sólo un trabajo, es una forma de vida.

¿Vamos a ver más desguaces que modernización en la flota?

Ojalá no hubiese desguaces. Enviar un barco al desguace significa que algo va mal, que las cosas no se están haciendo bien. Debido a la escasez de cuotas muchos barcos lo pasan mal y a algunos no les queda otra salida que desguazar para que les paguen los barcos que tanto trabajo y dolores de cabeza les han dado. Los buques que sobreviven seguirán modernizándose y se pondrán al día en todos los avances tecnológicos que vayan surgiendo y ayuden a la navegación y a la pesca.