En marcha el plan de prevención de incendios para limpiar 58.000 hectáreas de monte

Después de que la pastera Ence admitiese ayer que está dispuesta a escuchar un cambio de ubicación para su planta de Lourizán, en la ría de Pontevedra, aunque no lo veía "viable", el presidente insistió en que la posición de la Xunta es que ésta factoría "no se puede cerrar". "Lo que no se puede hacer es primero cerrar Ence y después pensar lo que hacemos", enfatizó, abogando por "pensar primero", mientras la factoría sigue operando. Remarcó, eso sí, la oportunidad que suponen los fondos de transición energética para poder apoyar la inversión que conlleva un cambio de emplazamiento, "siempre que la empresa quiera y esté también dispuesta a invertir". "Lo óptimo sería encontrar una fórmula para ubicar la pastera en otro lugar, porque la ubicación actual no nos gusta, pero Ence no puede cerrar mientras no haya otra pastera que se ubique en Galicia y en este momento de crisis menos".