En peligro 1.500 empleos en el metal de Ferrolterra si no se detiene la sangría

Endesa confirmaba el viernes, tras la reunión un día antes de la Mesa de As Pontes, que promoverá en esta localidad su mayor planta de hidrógeno de España con una inversión total que supera los 738 millones de euros.

Confirmaban así lo filtrado desde fuentes sindicales la jornada precedente, aunque el ambicioso plan parece despertar algunos recelos. Y es que tras oficializarse esta intención, el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, apuntaba, que no “hay excusa posible” para que Endesa presente un “proyecto concreto” que permita “la reincorporación inmediata de trabajadores” auxiliares con la “reactivación inmediata de la planta de As Pontes”, asegurando que “ya no tiene excusas” tras corroborarse la viabilidad de las pruebas con biocombustibles a nivel técnico y medioambiental.

El representante autonómico abogaba por propiciar que la “industria auxiliar y transportistas puedan tener un futuro inmediato” con nuevas iniciativas en la zona.

Curiosamente, Endesa y los sindicatos acordaban ayer prolongar hasta el 30 de junio la contratación del personal de las citadas auxiliares que devolverá la paz social a la empresa. Fuentes conocedoras de esta entente revelaban que la asamblea de trabajadores será informada el próximo lunes y a continuación se retirarán las medidas de presión.

También la patronal metalúrgica Asime se mostraba contraria al cierre de la térmica. “Nos alineamos con el posicionamiento de la Xunta, y que el Gobierno central no autorice su cierre mientras no tengamos un plan sustitutivo para la actividad”, explicaba Enrique Mallón.

Endesa, por su parte, desgranaba es proyecto alternativo asegurando que la planta pontesa que proyecta tendrá un electrolizador de 100 megavatios y contará con 130 profesionales para su funcionamiento: cien operarán la instalación y 30 gestionarán los parques eólicos del entorno. El grupo presentó ya su plan al Ministerio de Transición Ecológica y solicita para él fondos europeos.

“Será una referencia internacional por el combustible, por el tamaño y por la tecnología”, subrayaba Endesa en un comunicado, donde incluye la elección de As Pontes en el Plan Futur-e, el paquete de medidas que aplicará para mitigar el cese de actividad en la térmica de carbón. La nueva planta se emplazaría cerca de su central de ciclo combinado y Endesa espera poder iniciarla en enero de 2023, para rematarla en diciembre de 2024, con un coste de 127,2 millones de euros.

La inversión se completa con la ejecución en las proximidades de As Pontes de seis parques eólicos que sumarán 611 megavatios y cuya construcción generará 1.600 empleos durante 18 meses, con 611 millones de inversión.