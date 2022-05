En su primera sesión de control, Rueda abre la puerta a contar con la oposición

Los dos años de mandato que, como mínimo, le quedan por delante al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, no serán fáciles. No solo por la dura crisis económica que enfrenta el país y las consecuencias derivadas de la pandemia y la guerra de Ucrania, sino también por la presión ejercida por la oposición, que ya durante la primera sesión de control al nuevo presidente salió con toda la artillería, acusando a Rueda de estar en contra del gallego, utilizando una antigua foto de una manifestación de la asociación Galicia Bilingüe; y tildándolo de “agotado” cuando apenas ha comenzado su mandato.

Para tratar de revertir esas ideas, el presidente de la Xunta avanzó en la que fue su primera rendición de cuentas ante la cámara del Parlamento gallego, este miércoles, su disposición a reunirse tanto con la líder del BNG, Ana Pontón, como con el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso.

Precisamente, durante la sesión de control, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, le reclamó al ahora titular de la Xunta, tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo, que recibiese al secretario xeral del partido, ya que no fue recibido por Feijóo desde su elección como jefe de filas de los socialistas gallegos. “Adelanto que, por supuesto, si me lo piden, y entiendo que usted en los deberes que me puso me pide que la reciba –en referencia a Pontón–, lo haré”, señaló. “Es mi deber en ese espíritu institucional”, apuntó Rueda.

DEFENSA DE UNA GALICIA “ARMÓNICA Y ORGULLOSAMENTE BILINGÜE”. Los ataques de Pontón se centraron en la sesión de ayer en un punto clave que Rueda ha puesto de manifiesto durante la presentación de sus propuestas políticas: el gallego. El presidente de la Xunta defendió una Galicia “armónicamente, naturalmente y orgullosamente bilingüe”, en castellano y gallego, rechazando cualquier “sucursalismo” para solucionar problemas de la comunidad.

Sin embargo, para Pontón esta posición se trataría de un maquillaje a su verdadera intención: “robar” el gallego a las nuevas generaciones, con sus políticas de “acoso y derribo” del idioma propio. Y es que consideró, mostrando la fotografía de una “indigna” manifestación de la asociación Galicia Bilingüe en 2009 que, en su opinión, solo defiende el “monolingüismo” en castellano, y en la que Rueda aparecía en primera línea, que las ideas del ahora líder gallego no han podido cambiar tanto.

Por eso, le pidió a Rueda que “rectifique” su política lingüística actual y adopte medidas para mejorar el uso del gallego, porque, según recriminó, los datos de la Real Academia Galega y del Instituto Galego de Estadística muestran que “el gallego es la única lengua de todo el Estado que pierde hablantes”, con un 24 % de menores de 14 años que no saben expresarse en ella y un 30 % que no sabe escribirla, según afirmó.

Como respuesta, Rueda replicó que es precisamente el BNG el que quiere “asfixiar” la lengua gallega y utilizarla como un elemento de confrontación para “dar carnés de buenos y malos” en la comunidad. Y aseguró, contrariamente a los datos de Pontón, que en Galicia por primera vez se han incrementado los gallegohablantes desde que hay estadísticas, ya que, según el IGE, el 52 % de la población habla solo gallego o tiene esta lengua como predominante, y el 75 % usa este idioma a diario. Así, acusó a la líder nacionalista de “manipular” las cifras.

“ESTILO PROPIO” MÁS ALLÁ DE FEIJÓO. Desde el PSdeG, más allá de calificarle como un presidente “agotado y sin ambición”, Álvarez preguntó a Rueda sobre sus medidas para mejorar la difícil situación tanto a nivel económico como en servicios públicos. Y el presidente gallego le instó a abandonar su “sucursalismo” del Gobierno central, al tiempo que volvió a defender su “estilo propio” como presidente para resolver los problemas de los gallegos, en una Galicia donde todavía la sombra de Feijóo está muy presente.

Así, Rueda aseguró que no reclama para Galicia específicamente el mismo trato que para Cataluña o la Comunidad Valenciana, sino “un trato justo” por parte del Ejecutivo central y que no priorice unas comunidades sobre otras por “intereses partidistas”.

En su opinión, el PSdeG sigue la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “descalificación y cortinas de humo”, al decir que “la culpa es de Putin” ante cualquier problema económico, como la inflación, o a sacar “las historias de espías”, en referencia a las escuchas telefónicas con el sistema Pegasus.

Ante estas declaraciones, Álvarez lamentó que Rueda haya aprendido “bien de su jefe” –en referencia a Feijóo– en lo que se refiere a “echar alones fuera, culpar a los demás y vender como éxito cosas que dependen de otros Gobiernos”, y esgrimió como evidencia un gráfico en el que Galicia aparecía como la sexta comunidad que más fondos europeos Next Generation reibe.