En una semana se despejan las dudas sobre el número de aspirantes a rector de la USC

El miércoles que viene, el 15 de diciembre, se despejará al fin la incógnita de si el actual rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, tendrá que disputarse con algún otro candidato su puesto desde hace casi cuatro años. Desde que el pasado 15 de noviembre la institución académica anunciase la convocatoria, la máquina se puso a andar y, tras el plazo para consultar el censo, el 30 de noviembre se abrió el de la presentación de candidaturas que culmina este domingo.

De momento, todo parece indicar que el catedrático de Derecho Financiero y Tributario se presentará en solitario a las elecciones a rector que se celebrarán el 23 de febrero. El mismo día se decidirán también los representantes de todos los sectores en el Claustro y los estudiantes en las Xuntas de Centro. Será la primera vez en la historia de la institución académica en que las elecciones a rector se voten de manera telemática.

Aunque en algún momento surgió el rumor de otra candidatura, nada se sabe todavía y el que sonaba como aspirante a rector declaró a este periódico de forma contundente que había desechado la idea. Se trata del profesor Luis Miguel Varela Cabo, decano de la Facultade de Física entre 2010 y 2018 y máximo responsable en la actualidad del Seminario Permanente de Transición Enerxética e Competitividade Industrial (Spertus), constituido hace apenas una semana.

Sonaron campanas asimismo de una candidatura en la que fuese una mujer la que la encabezase, pero quizás fue más producto del deseo de que al fin llegase una mujer al rectorado que de otra cosa. De hecho, este periódico habló con una catedrática a la que le ofrecieron apoyar una candidatura en la que ella fuese la cabeza visible, pero declinó la idea.

Lo cierto es que de momento únicamente se hizo pública la presentación del actual rector, Antonio López, que ya hizo patente su intención el 4 de septiembre, en su discurso de inicio de curso.

La USC adelantó en esta ocasión dos meses los comicios –la votación en la que se erigió como ganador fue el 23 de abril de 2018–. La razón no fue otra que facilitar que el nuevo equipo de gobierno, sea el de Antonio López o el de otro posible candidato, pueda elaborar sus propios presupuestos con tiempo suficiente y no tener que trabajar en 2023 con ellos prorrogados del año anterior.

Y es que los plazos no permiten otra cosa si las elecciones se celebrasen en abril, porque una vez que las clases rematan, el 13 de mayo, no se puede convocar Claustro ni renovar la representación en el Consello de Goberno hasta el curso siguiente porque el período no lectivo no es hábil para estos menesteres. Con lo cual tendría que hacerse ya en noviembre y la universidad quedaría medio paralizada algo más de un curso.

Así, al convocar las elecciones para febrero en vez de abril, queda tiempo después –dos meses, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo– para conformar el Claustro y llevar a este organismo las líneas generales del presupuesto, lo que permitiría tener unas Cuentas elaboradas en mayo o junio, como ocurrió en el curso actual.

Pero además del adelanto en la fecha de votación, también se hacía necesario un anticipo en la convocatoria, porque tampoco computan como plazos a efectos electorales desde mediados de diciembre hasta el 4 de febrero de 2022.