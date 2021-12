Ence: cortan el tráfico y queman neumáticos en demanda de una salida

Santiago. La plantilla de Ence en la factoría de Lourizán, en la ría de Pontevedra, no está dispuesta a que las instalaciones se desmantelen, con la consiguiente pérdida de la actividad y el empleo, y que no pase nada. Quieren dar visibilidad a sus reivindicaciones y lograr un acuerdo que termine con la incertidumbre que están viviendo, por lo que este martes decidieron volver a movilizarse en la calle.

Así, cerca de un centenar de trabajadores cortaron el tráfico entre la ciudad del Lérez y Marín, por espacio de una hora, para exigir una solución que permita ese objetivo de mantener la actividad industrial y sus puestos de trabajo. Esta protesta, que interrumpió la circulación entre ambas localidades con la quema de neumáticos en la calzada, forma parte de la campaña emprendida por los trabajadores para presionar a la empresa, a la Xunta de Galicia y al Estado.

Reclaman alternativas. El secretario del comité de empresa, Pablo Bacariza, denunció que “lo que no puede ser es que si no se puede quedar aquí, cierre”, por lo que reclama alternativas ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo confirme la nulidad de la prórroga para ocupar terrenos de Costas. “Si podemos quedarnos aquí, estupendo, y si no hay que buscar una solución”, defendió el representante de los trabajadores.

Bacariza asegura que, en la última reunión con la empresa celebrada hace un mes, sus responsables reiteraron que si les obligan a irse de Pontevedra cerrarán su fábrica en Galicia, algo que para la parte sindical “no puede ser una salida”. Mientras tanto, confirmó este portavoz, Ence continúa produciendo con normalidad.

Ante la falta de pronunciamiento por parte de las administraciones y por parte de la dirección de la fábrica, desde el comité de empresa entienden que las personas que trabajan en la entidad se encuentren “preocupadas y cabreadas”. Los cortes de tráfico realizados durante esta protesta provocaron importantes retenciones de tráfico en la entrada a la ciudad de Pontevedra y el acceso al puerto de Marín.

Es la segunda vez en un mes que este sector de la plantilla realiza una acción de este tipo, tras la llevada a cabo el 29 de octubre. ecg