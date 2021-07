Ence é a primeira empresa de Europa en certificar a sustentabilidade da súa biomasa

Energía y Celulosa, Ence, converteuse na primeira empresa de Europa en iniciar o proceso de certificación da sustentabilidade da biomasa que consome en todas as súas instalacións, mediante o esquema de verificación SURE. A planta de xeración de enerxía renovable con biomasa da compañía en Mérida foi a primeira instalación do grupo en completar a auditoría deste sistema de certificación. A ela sumouse esta semana a biofábrica de Ence en Pontevedra, que finalizou o proceso de verificación dos requirimentos por parte do estándar con resultados satisfactorios.

Deste xeito, as dúas instalacións garanten a plena sustentabilidade da biomasa consumida nos seus procesos. As auditorías leváronse a cabo con éxito e sen complicacións, tras un minucioso e intensivo traballo reparatorio por parte do equipo de Sustentabilidade de Ence. Así mesmo, o sistema SURE demostrou ser particularmente práctico e eficiente.

O proceso foi auditado pola entidade CEGANOR, única empresa española recoñecida e autorizada polo esquema Sure para levar a cabo o proceso de verificación, a cal opera en 31 países.

A compañía iniciou así un proceso de certificación que espera rematar ao termo do segundo semestre do ano, cando se completen as auditorías da biomasa consumida na súa biofábrica de Navia e nas plantas de xeración de enerxía renovable independentes coas que conta en Andalucía e Castela-A Mancha.

O esquema de verificación SURE é unha das ferramentas desenvolvidas para asegurar o cumprimento das esixencias da Directiva de Enerxías Renovables (UE) 2018/2001 (REDII). Esta normativa europea establece diversos criterios que deben cumprir todas as biomasas empregadas no sector da bioenerxía, enfocados a garantir a súa sustentabilidade, un correcto balance de masas, a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e a eficiencia enerxética.

Deste xeito, Ence sitúase á vangarda, adaptándose de forma pioneira ás esixencias da directiva europea e anticipándose, unha vez máis, ao futuro da sustentabilidade da biomasa como fonte de enerxía. A compañía iniciou este camiño en 2017, cando deu a coñecer o seu Decálogo para a Sustentabilidade da Biomasa como Combustible, unha iniciativa precursora na empresa española, posta en marcha para garantir unha total sustentabilidade na utilización da biomasa e o coidado do medio ambiente no seu aproveitamento como fonte de enerxía. Para a súa elaboración, a compañía apoiouse nos criterios necesarios para a sustentabilidade da biomasa establecidos por algunhas das máis importantes organizacións ambientais de Europa.

Ence é a primeira empresa española en produción de enerxía renovable con biomasa agroforestal. Conta cunha capacidade de xeración total de 266 MW nas súas plantas independentes de enerxía, aos que se engaden 112 MW das súas biofábricas de celulosa. A biomasa é unha fonte de enerxía renovable e xestionable, que conta cun gran potencial de desenvolvemento en España. Ademais, posúe grandes vantaxes ambientais, de redución de emisións e de contribución á transición cara a un modelo enerxético baixo en carbono.