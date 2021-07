Ence paga su ‘desahucio’ en Bolsa: 171 millones en 2 días

El fallo de la Audiencia Nacional que tumba la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán, Pontevedra, les está pasando una fuerte factura a la compañía de energía y celulosa en la Bolsa. Si el pasado viernes sus acciones ya cedían un nueve por ciento, en la jornada de este lunes se depeñó finalmente otro 12 %. Antes de conocerse la decisión judicial, que el grupo recurrirá ante el Tribunal Supremo, la compañía valía en el parqué más de 790 millones de euros; al cierre de la última sesión, dos después, pierde más de la quinta parte de su capitalización y, con 619 millones, ha visto volatilizarse más de 171.

Una dura factura que ha disparado todas las alarmas. Los analistas los analistas de Banco Sabadell consideraban la noticia “muy negativa” para Ence, pues pese a no ser una sentencia definitiva, es un auto contrario a los intereses del grupo “que además aleja el escenario intermedio de una nueva prórroga hasta 2033”. La incertidumbre es total, porque aunque los expertos no descartan que finalmente acabe ganado en los tribunales, las posibilidades de una nueva derrota es demasiado alta. ¿Su apuesta? Ven como lo más lógico posicionarse ante un posible “escenario de cierre de la planta en un corto periodo de tiempo (entre 1 y 3 años)”, mediando una reclamación de indemnización por al menos 130 millones, los que llevaría invertidos desde que el Gabinete de Mariano Rajoy le concedió la extensión de la prórroga por 60 años en enero del año 2017.

Desde el comité de empresa de la fábrica de Lourizán señalaban este lunes que el cierre de la factoría ““no es una opción”. Tras protagonizar una protesta ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, el secretario del comité, Pablo Bacariza, señaló que los trabajadores no quieren “que se adopte ninguna decisión política o empresarial que ponga en peligro los puestos de trabajo”.

Reconocen que la sentencia de la Audiencia Nacional les ha dejado en el “peor escenario posible” y sume a los trabajadores en un estado de “incertidumbre”, por lo que esperan que los movimientos entre los implicados se sucedan en las próximas semanas. Bacariza entiende que tras este fallo el Ministerio para la Transición Ecológica debe convocar una nueva reunión de la mesa de negociación sobre el futuro de Ence para avanzar en la búsqueda de “soluciones” para mantener los puestos de trabajo de la pastera en Galicia.

La sección sindical de CCOO, más activa en materia de protestas, valorará la situación este martes, y se prevén nuevas movilizaciones como la celebrada el pasado viernes.

Preguntado por el futuro de ENCE tras la resolución judicial que anulaba la prórroga de 60 años para mantener su ubicación, Conde lamentó que “se ten demostrado que a transición enerxética só se pode contabilizar en peche de empresas e en máis impostos”. Por eso, le reclamó al Ejecutivo central “realismo e que se poida concretar unha alternativa ao peche desta empresa”.

El vicepresidente económico indicó que son necesarios los requerimientos técnicos de la empresas, las condiciones en las que podrá operar y si podrá acceder o no a fondos europeos. “O Goberno ten a última decisión. Pedimos realismo”, reiteró Conde, que solicitó que, del mismo modo que visitan comunidades como Cataluña y Extremadura, “que visite Galicia e que poida concretar fondos europeos para dar unha alternativa a Ence e identificar un contexto realista”.

Aseguró que para la Xunta “a prioridade é o emprego, que poida haber continuidade dos postos de traballo e do impacto que ten no sector forestal e loxístico”. Garantizó proactividade y colaboración con Gobierno y empresa para encontrar soluciones. “Só temos unha prioridade: emprego e darlle alternativas a os traballadores. Non pode ser que a transición xusta se teña que asumir en termos de desemprego”, zanjó.

Moverla, una quimera. El Círculo de Empresarios lamenta el “golpe irreversible” que supone el fallo sobre la concesión de Ence para Galicia y ve con “escepticismo” la posibilidad de abordar el traslado de la fábrica con fondos europeos.

La entidad patronal alerta de los “riesgos” que podría conllevar su cierre para los empleos y los sectores vinculados a esta actividad.

Aunque remarcó su “respeto” a la resolución judicial, el Círculo de Empresarios advertía de las consecuencias del posible cierre de la fábrica, que resulta “vital para la economía de Pontevedra”. Los posibles recursos europeos para un complicado traslado se ven mejor empleados en “potenciar inversiones de nueva generación”, en vez de “cubrir la industria instalada e inviable como consecuencia de actuaciones administrativas irresponsables que perseguían el cierre de dicha factoría”.

Además, ha afirmado que esta situación representa “un paso más en el preocupante y desalentador proceso de desindustrialización” que sufre la comunidad con “los casos de Alcoa en San Cibrao, los astilleros Barreras y Vulcano en Vigo, así como las empresas productoras o grandes consumidoras de energía como Endesa, Naturgy, Gamesa” y que “afectarán a miles empleos”.

En este sentido, ha señalado que esta situación se produce en un momento en el que “se plantea la necesidad de reindustrializar el país” y se afronta una crisis que afecta a distintos subsectores de servicios.

Así las cosas, la entidad ha puesto el foco en “el alto grado de inseguridad jurídica de la economía española” y la “farragosidad burocrática” que “colocan a España a la cola de los países desarrollados a la hora de atraer inversión y fomentar la creación de empresas y empleo”.

Por ello, ha hecho un llamamiento a las administraciones y sectores

sociales para que impulsen “políticas activas de industrialización, empleo y captación de inversores externos”, con la protección del tejido que presenta “índices positivos de actividad”, y la creación de otros nuevos sectores.