Ence reitera la absoluta seguridad de su fábrica

Santiago. Nueva jornada movida el jueves en cuento a Ence, que se iniciaba a primera hora con la presentación de la denuncia en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Pontevedra de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) contra el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares y Brunet, por sus recientes palabras sobre la situación de peligrosidad de las instalaciones de la fábrica de Lourizán.

La pastera volvía a asegurar que su complejo en Pontevedra es “totalmente seguro”, tal y como avala AENOR con la norma internacional ISO 45.001: “De hecho, los índices de seguridad de Ence Pontevedra son, año a año, diez veces mejores que los de la industria en España”.

El Foro Empresa Pontevedra celebró ayer un seminario web con Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), quien sobre la Ley de Cambio Climático manifestó su preocupación y aseguró que mediará con las empresas afectadas para evitar males mayores.

Por el BNG su líder, Ana Pontón, planteó usar fondos Next Generation de la UE para recuperar los terrenos “que debe liberar Ence” dentro del Proxecto de rexeneración produtiva das rías de su plan Galiza Next, con 1.096 millones de inversión. J. C.