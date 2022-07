Ence y Xunta insisten: la celulosa en Lourizán, el tisú reciclado en As Pontes

El director territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal, aseguró que el municipio coruñes de As Pontes, en el que la compañía pretende invertir 355 millones de euros en una fábrica de biomateriales, no puede acoger una celulosa, por lo que el proyecto que se planifica para esta ubicación tiene un carácter “complementario” con la factoría de Lourizán. “En As Pontes no se puede construir una planta de celulosa”, recalcó desde Pontevedra a preguntas de los periodistas sobre si el proyecto coruñés podría suponer el traslado de la ría.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en la ciudad del Lérez el director territorial de Ence compareció junto al vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, para aportar más información sobre ese nuevo proyecto industrial.

Casal explicó que la fábrica de biomateriales produciría pasta reciclada blanqueada y papel tisú, obtenidos en un 80 % a partir de cartón y papel reciclado, e incluiría una planta de cogeneración de energía de 150 megavatios (MW) utilizando restos de actividades forestales y agrícolas. Producirá un excedente de electricidad de unos 30 MW que derivarán a la red para consumo local de empresas y vecinos de la zona.

En su comparecencia, el responsable de Ence planteó que la iniciativa pontesa es “muy distinta y diferente” de la fábrica de celulosa de Lourizán, de la que sí dijo que es “independiente pero complementaria” ya que ésta aportará el 20 % de fibra virgen que necesita el proyecto de As Pontes para completar el 80 % de aporte de papel y cartón recuperado.

Indicó que si finalmente Ence tiene que cerrar la celulosa “en ese caso habría que buscar otra fuente para completar ese 20 % de pasta de fibra virgen” que, en ese supuesto, “podría” ser su propia fábrica en Navia (Asturias), por lo que el futuro del proyecto de As Pontes no esta supeditado a la continuidad del complejo industrial de la ría de Pontevedra.

En la rueda de prensa se enfatizó que el proyecto en Ferrolterra no requerirá de nuevas plantaciones ni consumirá madera y en que usará “la sexta parte” del agua de una fábrica de celulosa como la de Pontevedra. También será “inferior” en su capacidad y dimensiones y producirá unas cien mil toneladas anuales de papel tisú para productos higiénicos destinadas inicialmente al mercado del noroeste peninsular.

Por su parte, Francisco Conde revelaba que la Xunta y Ence llevaban tiempo buscando el emplazamiento idóneo para este proyecto y respecto a Lourizán “la Xunta va a seguir trabajando para que continúe donde siempre estuvo y donde le corresponde, la ría de Pontevedra, buscando la unidad de acción”.

El vicepresidente acudió a la rueda de prensa ausentándose de la reunión semanal del Consello de la Xunta.

Palabra de Rueda. Sobre la postura de la Administración gallega en relación a la factoría amenazada fue preguntado el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien garantizó a la empresa “todas las facilidades” por parte del Ejecutivo autonómico.

Rueda coincidió en que el proyecto de As Pontes es “complementario” a Lourizán y señaló que, “en ningún caso”, se puede permitir la industria gallega “la salida de una industria que genera 500 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos”. Por ello apoyó la continuidad de la planta frente a “los esfuerzos de algunas administraciones” para que “esto no sea así sin dar ninguna alternativa”.

La “intención” de la Xunta, dijo Rueda, es “dar todas las facilidades” a las firmas que quieran invertir en Galicia, lo que extendió a la planta de hidrógeno verde de Reganosa y EPDR también en As Pontes, demandando el respaldo de los fondos Next Generation.