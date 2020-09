Encierro en los concellos de Xove y Viveiro a horas de la negociación de Alcoa

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao se encerraron este sábado en los ayuntamientos de Xove y Viveiro. La nueva movilización se produce a 48 horas de la convocatoria de la última mesa negociadora, programada a partir de las 12.00 de mañana en el Pazo de Cea de la localidad pontevedresa de Nigrán.

Al arrancar el acto reivindicativo el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, insistió en que “la única solución es que vendan la fábrica y se dé una continuidad al empleo en la comarca. El resto, no se puede valorar”,

Para llevar a cabo el encierro los trabajadores cuentan con el apoyo expreso tanto del alcalde popular de Cervo, Alfonso Villares, como de la socialista del Concello de Viveiro, María Loureiro García.

José Antonio Zan destacó a Europa Press que los regidores que acompañaron a los trabajadores proceden de partidos distintos con responsabilidades de gobierno tanto en el Estado como en la Xunta. Así, emplazó a estas administraciones a actuar en el caso de que la multinacional estadounidense se niegue a vender la planta de A Mariña. “No se puede permitir que una comarca entera se vaya al traste por los caprichos de una empresa que está muy lejos de aquí”, aseveró el representante de los trabajadores, que reivindicó que “de este conflicto solo puede salirse con la continuidad” de la factoría en funcionamiento.

El portavoz de los empleados recordó que los trabajadores decidieron por unanimidad en su última asamblea que solo aceptarán una solución que suponga la continuidad de los empleos.

EMPLEO “No vamos a aceptar paro de cubas, ni Ertes, ni Eres, ni nada que tenga que ver con el empleo. Así de claro”, apostilló Zan antes de subrayar que “no puede permitirse que maten económica y laboralmente una comarca” que volvería “a la década de los 70” si cierra la planta.

El presidente del comité de empresa afirmó que los trabajadores todavía confían en encontrar una solución que depende de la “intención” de la multinacional del aluminio para aceptar la mediación de Xunta y Estado y encarar el proceso de venta.

Zan recalcó que Alcoa “si quiere salir bien de esta situación, lo único que tiene que hacer es acceder a esta venta o poner los mecanismos para continuar produciendo al cien por cien, que lo puede hacer pero ya sabemos que no quiere”. Acto seguido subrayó que “si hay otra multinacional” interesada en San Cibrao, Alcoa debe “darle paso” en reconocimiento a “una comarca que le ha dado tanto durante 40 años.

En este escenario, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, reclamó ayer a la multinacional que formalice “ya” el acuerdo de venta de su planta de San Cibrao, en Cervo, a Liberty, del grupo GFG Alliance. Reclamó al Gobierno que, en caso de que no se cierre la entrada del inversor, contemple “todas las vías de intervención legalmente posibles dentro del marco europeo para que la planta no cierre”. Incidió en que “hay inversor y hay un proyecto serio y Alcoa no puede bloquearlo y cerrar la planta de A Mariña”. Acto seguido reiteró que es preciso “garantizar la venta” de la factoría de San Cibrao.

Caballero afirma que la multinacional no puede “obstaculizar a posibles inversores para mantener su primacía en el mercado y restringir la competencia”.